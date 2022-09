Barangay kagawad sa Batangas timbog sa ilegal na baril, granada

Arestado ang isang barangay kagawad matapos makumpiska ang iba't ibang mga baril, granada at mga bala sa isinagawang raid ng mga awtoridad sa kanyang bahay sa Barangay Ticub, Laurel, Batangas nitong Biyernes ng umaga.

Hindi na nakapalag ang 44-anyos na barangay kagawad matapos siyang arestuhin ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit ng Batangas PNP at mga tauhan ng Laurel Municipal Police Station nang wala itong maipakitang anumang dokumento sa kanyang mga itinatagong armas.

Nakuha sa pag-iingat nito ang isang 9mm na baril, isang granada, isang kalibre .38 revolver, mga magazine, at mga bala.

Ang raid ay ginawa sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 66 Fourth Judicial Region ng Tanauan City nitong Setyembre 13, 2022.

Nasa kustodiya na ng Laurel police ang suspek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Qualified Unlawful Possession of Small Arms and Ammunitions at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosive.

—ulat ni Ronilo Dagos

