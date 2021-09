Utang ng DFA sa e-passport printing nasa P398 milyon

MAYNILA - Aabot na sa P398 million ang utang ng Department of Foreign Affairs sa isang kompanya kaugnay sa printing ng e-passports.

Sa budget deliberation sa Senado nitong Huwebes, tinanong ni Sen. Imee Marcos kung ano ang ginagawa ng DFA para mabayaran ang kumpanyang Apo Production Unit lalo't sinisisi ang ahensiya sa mga delay ng printing ng mga pasaporte.

Ayon kay DFA Undersecretary Brigido Dulay ng Civilian Security and Consular Affairs, iba-iba ang presyo ng service para sa passport printing sa mga nakalipas na taon.

"Which is why we are asking for supplement because we have actually printed more passports than what was allocated," aniya.

Sa 2022 proposed budget, may nakalaan na P3.446 billion para sa e-passport printing. Pero sabi ni DFA Assistant Secretary Myla Grace Macahilig, hindi kasama dito ang pambayad ng utang sa APO dahil kaparehong budget lang ngayong 2021 ang inilaan para sa susunod na taon.

"It's not going to erase any of the debts from the past? Is that what I understood?" tanong ni Marcos.

"Yes, Ma'am, essentially because the debt is actually was incurred in 2018, 2019 and cannot be paid as of current appropriations," ani Macahilig.

Ayon sa kaniya, pupuwede silang kumuha sa Passport Revolving Fund pero kulang pa rin ito dahil ginagamit ang PRF pambayad sa mga contractual employees.

Ayon kay Marcos, dapat simulan nang unti-untiin ang pagbabayad ng DFA sa utang sa e-passport printing.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

