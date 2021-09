Sitwasyon ng mga ospital, nakaaalarma pa rin: PHAPI

MAYNILA - Nakaaalarma pa rin ang sitwasyon ng mga ospital sa pagdami ng kaso ng COVID-19, ayon sa Private Hospitals Association of the Philippine, Inc. ngayong Huwebes.

“Alarming po talaga. Right now, kung makikita n'yo doon sa ating COVID tracker, meron pa supposedly mga 20 to 25 percent na bukas. Pero if you will consider po, lalo na sa mga private hospitals, lalo na sa mga healthcare workers, karamihan po nagkasakit na rin, naka-quarantine” pahayag ni Dr. Jose Rene De Grano, presidente ng PHAPI.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni De Grano na kinukulang na rin sa health workers ang mga ospital dahil maging sila ay tinatamaan ng COVID-19.

“Ibig sabihin, ang availability ng ating mga healthcare worker, bumaba po. So in effect, yung ating occupancy ng mga hospitals, although nakalagay d'yan critical pa lang, 'pag ikokonsider n'yo na ang ating healthcare workers ay nabawasan ng around 5 to 10 percent, ay ibig sabihin n'yan almost full na halos ang ating mga ospital dahil po nabawasan po ang ating mga healthcare workers dahil nagkasakit po, nagpapahinga na rin ang karamihan,” sabi niya.

Bagamat marami sa kanilang nagpopositibo sa COVID-19 ay asymptomatic, kailangan pa rin i-quarantine ang lahat ng kanilang naging direct contacts.

“Malaki po epekto n'yan pagka may isa o dalawang healthcare worker nag-positive. Ang daming damay nun,” sabi niya.

Nagiging malaking hamon umano sa mga ospital kapag may mga nagkakasakit sa kanilang health workers.

“Bumaba yung ating manpower, tumataas pa rin ang kaso. Kaya nao-overwhelm po right now tayo yung ating mga kama sa mga ospital,” sabi niya.