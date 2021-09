Residential area sa Taguig nasunog; 10 bahay natupok

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Walang naitalang sugatan sa sunog na tumupok sa 10 magkakadikit na bahay sa isang residential compound sa Barangay Bagumbayan, Taguig City Miyerkoles ng gabi.

Ayon Bureau of Fire Protection (BFP), nawalan ng tirahan ang nasa 14 na pamilya sa Tortosa Compound ng Severina Subdivision.

Mga bahay, nasunog sa Tortosa Compound, Severina Subd., Bgy. Bagumbayan, Taguig.



Ayon sa BFP, naapula na ang apoy ngayong 12:42 ng madaling-araw, mahigit 1 oras mula nang sumiklab ito. pic.twitter.com/1q7lAn0Tbh — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 15, 2021

Sumiklab ang sunog bandang alas-11:30 Miyerkoles ng gabi. Unang rumesponde ang mga bombero sa fire station sa barangay.

Ayon kay Fire Sr. Insp. Jerson Montellona, acting deputy city fire director ng BFP Taguig, isa lang ang eskinita na papasok sa compound kaya idinaan ang mga firehose at balde ng tubig doon at sa mga bubong.

Sabi ng BFP at barangay may nakaimbak na kalakal sa ilang bahay na nasunog. Naapula ang apoy makalipas ang mahigit isang oras.

Kabilang sa mga sinagip ang mahigit 20 pusa at aso na alaga ng pamilyang nakatira sa bahay na katabi ng sunog.

Dahil sa firewall hindi na umabot ang sunog sa kanilang bahay. pic.twitter.com/v9OOJnozoK — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 15, 2021

Sa imbestigasyon ng BFP, itinuturong nanggaling ang sunog sa bahay ng isang Julie Ann Mariano.

Nakita ng isang residente na may naiwang niluluto roon at hindi pinatay ang baga. May nakarinig din na pag-aaway sa lugar.

Pero sabi ni Mariano, walang tao sa bahay nang magkasunog at wala rin itong kuryente.

Nagkasisihan pa ang ilang residente kung bakit nagkasunog, pero sabi ng bombero iniimbestigahan pa rin ito.

Sa pagtataya ng BFP, nasa P140,000 ang halaga ng natupok.

Sabi ni Sergio Cruz, punong barangay ng Bagumbayan, bibigyan ng pansamantalang lilikasan ang mga nasunugan.

Inilipat din ng lugar ang burol ng isang residenteng namatay bago nagkasunog.