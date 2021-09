CAVITE — Sinimulan na ng Tagaytay City ang pagpaparehistro sa mga residenteng 12 hanggang 17 taong gulang para sa pagbabakuna kontra COVID-19.



Sa anunsyo nito, sinabi ng City Health Office na maaring makipag-ugnayan sa Barangay Vaccine Focal Person para sa pagpaparehistro.



Gayunman, hindi pa aarangkada ang pagbabakuna, at registration pa lang ang isinasagawa.



Sa naunang panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Dr. Liza Capupus, ang city health officer ng Tagaytay, na 95 porsyento na ng kanilang target mabakunahan ang nakatanggap ng first dose, habang halos 60 na porsyento naman ang fully vaccinated.



Binabakunahan na rin sa Tagaytay ang mga nagtatrabaho sa lungsod kahit hindi residente.



Nasa 58,000 ang target mabakunahan sa 83,320 na populasyon ng Tagaytay.



Inaasahan umanong makakamit ang herd immunity sa Tagaytay sa huling linggo ng Setyembre.

“Kaya lang po kami nagtatagal sa herd ay gawa po ng schedule of vaccination, lalo na po kung AstraZeneca na mas mahaba ang hihintayin. Pero ngayon po, 4,000 na lang po ang unvaccinated out of the 58,000 na dapat ay bakunahan,” ani Capupus.



Nauna nang inaprubahan ng Food and Drug Administration ang bakuna ng Moderna at Pfizer para gamitin sa mga adolescent na 12 hanggang 17 taong gulang.

Gayunman, hindi pa tuluyang pinapayagan ng pamahalaan ang pagbabakuna sa naturang age group habang limitado pa ang suplay.

Watch more on iWantTFC