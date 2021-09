Lamay ng isang lalaking biktima umano ng vigilante noong 2017 dahil sa pagkakadawit sa drogs. Ayon sa misis nito, nakitaan ng torture marks ang bangkay ng mister. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Inanunsiyo ng International Criminal Court (ICC) noong Miyerkoles ng gabi na inaprubahan na ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa Pilipinas kaugnay ng kontrobersyal na "war on drugs" ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan libo-libo na ang namatay..

Sa pahayag ng ICC, sinabi nitong aprubado ng kanilang pre-trial chamber ang hirit ni dating ICC prosecutor Fatou Bensouda na busisiin ang madugong giyera kontra droga sa Pilipinas.

"The Chamber emphasized that, based on the facts as they emerge at the present stage and subject to proper investigation and further analysis, the so-called 'war on drugs' campaign cannot be seen as a legitimate law enforcement operation, and the killings neither as legitimate nor as mere excesses in an otherwise legitimate operation," ayon sa ICC.

Sesentro ang imbestigasyon sa mga patayan mula Hulyo 2016, nang maging pangulo si Duterte, hanggang Marso 2019, nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na lumikha sa ICC.

Bubulatlatin din ng ICC ang mga patayan sa Davao City mula Nobyembre 2011 hanggang Hunyo 2016, termino ni Duterte doon bilang mayor at vice mayor.

Sabi ng ICC, batay sa mga nakalap nilang testimonya at ebidensya, may indikasyong "sistematiko" at "malawakan" ang pagpaslang sa isang populasyong sibilyan, at puwedeng ituring na "crimes against humanity."

"The available material indicates, to the required standard, that a widespread and systematic attack against the civilian population took place pursuant to or in furtherance of a State policy, within the meaning of Article 7(1) and (2)(a) of the Statute," anang ICC.

Tinutukoy ng Article 7 ng Rome Statute ang crimes against humanity.

'BERDUGO'

Nagbunyi naman ang iba't ibang human rights groups dahil hudyat na daw ito na malapit nang makamit ang hustisya para sa mga napaslang.

"Wala nang kawala ang berdugong si Duterte at dapat lang siyang makulong. Dapat siyang panagutin sa lahat ng pagdurusa na idinulot niya sa mga kaanak ng libo-libong sibilyang pinatay sa ilalim ng Tokhang," sabi ni Jerome Adonis ng Kilusang Mayo Uno.

Sabi naman ni dating Sen. Antonio Trillanes, isa sa mga nagsampa ng komunikasyon sa ICC, tila nalalapit na ang pagkakakulong ni Duterte at kaniyang mga "kasabwat."

"To the families of the EJK victims, this is another step closer to attaining justice for your loved ones. To Duterte and his cohorts, this is another step closer to prison," aniya.

Ang grupong Karapatan naman, natuwa sa pahayag ng ICC na kinikilalang sistematiko ang paraan ng patayan.

"The Chamber’s view that these attacks were widespread and systematic likewise reaffirms the views of victims and their families. Duterte and his cohorts should be made accountable for these crimes," anila.

'PANGHIHIMASOK'

Sa isang panayam, sinabi ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na walang balak makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC investigation, at hindi ito papayagang makapasok sa bansa.

Sabi ni Panelo, nananatili ang posisyon ni Duterte na hindi na sakop ng ICC ang Pilipinas dahil sa pagkalas nito sa Rome Statute.

"The president's position does not change. ICC is bent, at the inception, of proceeding with this case in violation of our constitution and defiance even of its own Rome statute," ani Panelo

Dagdag niya, pag-atake daw ito sa soberanya ng Pilipinas.

"This blatant and brazen interference and assault on our sovereignty as an independent country by the ICC is condemnable," ani Panelo.

Sabi naman ni Presidential spokesman Harry Roque, dedma lang daw si Duterte.

"Wala pong reaksyon ang Presidente dahil sa mula’t mula sinasabi niya na siya’y mamamatay muna bago siya haharap sa mga dayuhang huwes," ani Roque.