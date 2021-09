Watch more on iWantTFC

Pinuri ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pagdinig ng isang komite sa Kamara hinggil sa umano'y mahal na pagbili ng gobyerno sa COVID-19 medical supplies.

Ayon kay Duterte, patas at walang pambu-bully sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil mas nabigyan ang mga resource person ng pagkakataon na magpaliwanag sa mga akusasyon hinggil sa paggamit ng COVID-19 funds.

"Those who were called to testify were able to complete their story and it was a more sane inquiry because ang mga witnesses nakapagsalita ng kanilang totoong sagot," ani Duterte.

Matatandaang sa pagdinig noong Miyerkoles sa Kamara, sinabi ni Commission on Audit (COA) Chairperson Michael Aguinaldo na hindi COA ang nagsabing overpriced ang mga nabili ng gobyerno.

Humarap din sa hearing si dating Department of Budget and Management-Procurement Service director Warren Rex Liong, na iginiit na naaayon sa batas ang naging proseso ng procurement.

Ayon kay Duterte, kung ikukumpara sa Senate hearing, halatang pinipilit ng mga senador na idiing may anomalya sa pagbili ng medical supplies.

"Ang problema diyan 'yong [Senate] blue ribbon [committee], ang chairman is a despot. He does not allow anybody to answer and he cuts the testimony of even the COA," ani Duterte ukol kay Sen. Richard Gordon.

Ayon kay Duterte, napipikon na siya kay Gordon, na inilarawan din niya bilang "pathological storyteller."

Inutusan na rin umano ni Duterte si Solicitor General Jose Calida na sumulat sa COA para i-audit ang Philippine Red Cross, na pinamumunuan ni Gordon.

Ito'y kahit nauna nang sinabi ni Aguinaldo ng COA na hindi nila sakop ang Red Cross dahil hindi naman ito government agency.

Iniutos kamakailan ni Duterte sa mga miyembro ng kaniyang Gabinete na magpaalam muna sa kaniya bago dumalo sa mga pagdinig ng Kongreso.

Sa ngayon, payag pa siya na sumipot pa rin ang ilang kalihim pero para lang umano mapahiya si Gordon.

Nanindigan naman si Gordon na layunin lamang ng mga bagong patutsada ni Duterte na ilihis ang kanilang atensiyon gayong lumalabas na may matibay na ebidensiya sa sinasabing anomalya.

Ipinaliwanag naman ni Senate President Vicente "Tito" Sotto III na hindi prosecutors ang mga senador dahil nagtatanong lang naman sila at nagrerekomenda.

Wala naman din aniyang dinadalang kapahamakan sa bansa ang ginagawang imbestigasyon.

Dumipensa naman si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Michael Aglipay sa mga paratang na ipinagtatanggol niya si Duterte.

"I am not anti-government, I am not pro-government, I am pro-Filipino. Sa gitna lang tayo," ani Aglipay.

Pero sa pagdinig, sinabi mismo ni Aglipay na dapat nirerespeto si Duterte at hindi sinisiraan gaya umano ng ginagawa sa Senate hearings.

Personal ding inimbitahan ni Aglipay ang pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency para pabulaanan ang pagkakaugnay sa droga ng pangulo at dati nitong economic adviser.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News