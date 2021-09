Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Patuloy na hinihimok ang Commission on Elections (Comelec) na i-extend ang deadline ng voter registration para sa Halalan 2022, na matatapos na sa Setyembre 30.

Dalawang linggo bago ang deadline, pumunta sa opisina ng Comelec sa Quezon City ang iba't ibang youth groups para mamigay ng mga alcohol sa mga nakapila para magparehistro.

Ang kanilang mensahe sa Comelec, iurong ang deadline hanggang Enero 2022 dahil marami pa umano ang hindi nakakapagparehistro.

Makatutulong din aniya ito para hindi dumugin ang Comelec offices ng mga nagkukumahog na qualified voters.

"Nakakuha kami ng maraming reports from our local coordinators na grabe na 'yung pila ngayon sa Comelec, and we are concerned about the youth, 'yung exposure nila paglabas sa Comelec, so we are calling for the extension," ani Gladys Milioga, convenor ng First Time Voters Network.

"Lahat po ay may consensus na; ang kailangan na lang po ay ang Comelec na mag-decide ang act with urgency na i-extend na ang voter registration bago pa man matapos ang buwan na ito," sabi ni Justine Balane ng Akbayan Youth.

"Magiging mahirap talaga kung hindi ie-extend dahil nga nakikita naman natin ngayon kung gaano kahaba 'yung pila, alas-5 pa lang ng hapon cut off na pero siyempre may ibang kabataan na gusto pa rin namang pumunta dito," sabi ni Alyana Lagasca ng Center for Youth Advocacy and Networking.

Isa lamang ang sektor ng mga kabataan na humihiling ng extension. Umaapela rin kasi maging ang akademya, ibang mga cause-oriented groups, pati ang Kamara at Senado.

Nauna nang iginiit ng Comelec na hindi na kayang i-extend ang voter registration dahil lubhang maapektuhan ang kanilang preparasyon para sa halalan gaya ng pag-imprenta ng balota at deployment ng election supplies at equipment.

Sa halip, pinalawig na lamang ang registration hours.

Ayon naman kay Commissioner Rowena Guanzon, karamihan sa Comelec en banc ay hindi na pabor na i-extend pa ang deadline ng voter registration bagama't tatalakayin pa umano nila ang resolusyon ng Senado.

Sa ngayon, nasa 62 million na ang nakapagparehistro para sa halalan. Pero ayon sa ilang grupo, lagpas 70 milyon ang kalipikadong magparehistro batay sa datos ng Philippine Statistics Authority.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News