MAYNILA - Naghahanap na ng solusyon ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga closed-setting facilities tulad ng kumbento at bahay ampunan.

“We are trying to look for a more sustainable solution para maiwasan ang pagkahawa sa mga closed settings na ito,” ayon kay Mayor Joy Belmonte.

Ito'y matapos na magkaroon ng outbreak ng COVID-19 sa dalawang kumbento sa lungsod: ang una ay sa Religious of the Virgin Mary convent sa Cubao at Convent of the Holy Spirit sa Barangay Immaculate Conception.

Kumalat din ang COVID-19 sa Gentle Hands Orphanage.

"Kailangang pag-aralan ng ating building official at city architect natin kung paano pwedeng i-retrofit itong mga closed-setting facilities kasi napakaraming ganyan sa ating lungsod, 'di lang kumbento, orphanage, mga shelter for street children, mga shelter para sa victims of violence and abuse, mga rehab facilities, nursing homes, hospices na closed-setting environment at lahat 'yan high risk," sabi ni Belmonte.

Umabot sa 22 na mga madre ang nagpositibo sa COVID-19 sa kumbento sa Barangay Immaculate Conception.

“Bukod sa pagbibigay ng kanilang pangangailangan, nilo-lockdown natin ang mga kumbentong ito. Inihihiwalay natin ang mga negative doon sa positive,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo.

Ihinihiwalay din aniya ang mga nag-negatibo na nakararanas ng sintomas.

Sa preliminary report naman na natanggap ni Belmonte, napag-alaman niyang hindi bakunado kontra COVID-19 ang mga madre mula sa unang kumbentong nagkaroon ng outbreak.

“Ang balita sa akin, and this is just a preliminary report na ibinigay sa atin ng CESU, 'yung staff nagpabakuna pero 'yung mga madre parang naging hesitant sila magpabakuna kaya 64 ang mga positive na mga madre, 'yung iba naman staff nag-positive din, more than 100,” sabi ng alkalde.

Nakapagsagawa naman ng mass testing ang lokal na pamahalaan sa mga kawani at mga bata sa Gentle Hands Orphanage.



"Eighty-three percent ng mga nakatira doon ay positive. Nilagay na po natin under lockdown ang Gentle Hands Orphanage at sa kasalukuyan mino-monitor natin health ng ating mga kabataan,” sabi ni Belmonte.

Nais din malaman ng lokal na pamahalaan ang naging source ng outbreak sa naturang mga pasilidad.

“It's supposed to be a bubble itong mga kumbento, orphanage, still I would expect personnel that would go out para bumili ng pagkain. Sa orphanage daw may lumabas para magpabakuna at pagbalik maaaring dala niya 'yung virus. Kailangang alamin 'yung source kasi hindi namin malalaman ang solusyon kung hindi natin alam kung saan talaga nangnggaling ang index case,” paliwanag ni Belmonte.