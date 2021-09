Paco Public Market sa Maynila noong Setyembre 14. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Iginiit ng grupo ng mga doktor na dapat may mga nakakasa nang plano ang awtoridad sakaling makitang tumaas o hindi nagbago ang dami ng mga kaso sa gitna ng pagpapatupad ng alert level system sa Kamaynilaan simula ngayong Huwebes.

Sa isang panayam, sinabi ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na nag-aalangan sila sa timing ng pagpapatupad ng pilot testing ng Metro Manila alert level system.

Ito ay lalo na't puno pa rin ang mga ospital at nagkukulang na ang suplay ng oxygen.

"We would like to give it a try. But I hope, merong metrics nga na ilalagay ang ating gobyerno para alam kaagad nila kailan ba dapat iakyat nila 'yung alert level. Kasi 'yan yung mga bagay na hindi pa natin nakita sa kanilang guidelines," ani Limpin.

Nasa Alert Level 4 ang buong Kamaynilaan ngayong ipinapatupad na ang pilot quarantine classifications.

Sa ilalim ng Alert Level 4, pinapayagan ang al fresco dining nang may 30 porsiyentong kapasidad, habang papayagan naman ang 10 porsiyentong kapasidad sa indoor dine-in services para sa mga fully vaccinated kontra COVID-19.

Papayagan din ang mga personal care service gaya ng barber shop, hair spa, nail, spa at beauty salon sa 30 porsiyento kapasidad kapag outdoor at 10 porsiyento kapag indoor. Ganito rin ang kondisyon sa religious gathering.

Bukas din ang government offices sa 20 porsiyentong kapasided.

Pinapayagan ang necrological services basta't immediate family member lang ang pupunta at hindi COVID-19 ang ikinamatay.

Pinapayagan din ang outdoor exercise basta't sa loob lang ng village o barangay.

Tingin ni Limpin na kahit lumuwag na ang quarantine restriction ay dapat iwasan pa ring lumabas kung hindi naman importante. Kung hindi naman ito maiiwasan ay mag-doble ingat at laging sumunod sa health protocols.

