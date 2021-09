Sinuspende pansamantala ng 2 government hospital sa Nueva Vizcaya ang ilang serbisyo dahil sa pagdami ng mga pasyente na may COVID-19 at pagkahawa ng mga empleyado.

Sa anunsiyo ng Nueva Vizcaya Provincial Hospital sa bayan ng Bambang, sinabi na ilang key personnel nila ang nahawa ng COVID-19 kung kaya pansamantalang isinara ang outpatient department.

Tanging mga emergency cases muna ang tatanggapin ng ospital hanggang sa magpalabas ng bagong anunsiyo tungkol sa muling pagbubukas ng OPD.

"This action was done to break the chain of transmission, allow time for recovery of affected personnel, and disinfection of the hospital facilities," ani chief of hospital Dr. Arlene Jara sa anunsiyo.

Sa advisory naman ng Diadi Emergency Hospital sa bayan ng Diadi, pansamantala muna nitong sinuspende ang in-patient services para sa mga hindi COVID-19 patients.

Ayon kay Dr. Jeffrey Barcena, nasa maximum capacity na ngayon ang ospital.

"All hospital beds are now being utilized by COVID-19 positive patients," ani Barcena sa advisory.

Bukas pa rin naman ang emergency at outpatient department ng ospital.

Pinapayuhan nila ang publiko na sa pinakamalapit na health care facility muna magpunta kung magpapakonsulta. Kapwa pinamamahalaan ng Nueva Vizcaya Provincial Government and 2 ospital.

Sa tala ng Department of Health-Cagayan Valley nitong Miyerkoles, Setyembre 15, nakapagtala ng 10 bagong kaso ng Delta variant sa Nueva Vizcaya kung saan 4 ay sa Bayombong, 2 sa Aritao, habang tig-1 sa Dupax del Norte, Kasibu, Bagabag at Bambang.

Sa datos naman ng pamahalaang panlalawigan, nasa 1,038 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Nueva Vizcaya.

Sa kabuuan, nakapagtala na ng 9,250 COVID-19 cases ang probinsiya kung saan 7,952 ay itinuturing na recovered o gumaling sa sakit habang mayroong 260 na namatay.

Ayon kay Gov. Carlos Padilla, naglabas na ang pamahalaang panlalawigan ng joint resolution na sinang-ayunan naman ng Provincial Health Board at Provincial Task Group COVID-19.

Sa nasabing resolusyon nakapaloob ang mga hakbang na gagawin para mapigilan ang paglaganap ng COVID-19 virus.

—Ulat ni Harris Julio