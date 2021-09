MANILA - The Professional Regulation Commission announced Thursday that 1,668 out of 2,590 passed the Registered Electrical Engineers licensure exams and 1,506 out of 2,233 passed the Master Electricians licensure exams given this month.

Bryan Bautista Estaris of the Polytechnic University of the Philippines-Main topped the Registered Electrical Engineer exam (93.10%), while Jaj Hiponia Sentina of Central Philippine University (90.60%) and Emman Joshua Baliton Busto of University of the Philippines-Diliman (90.50%) took 2nd and 3rd place respectively.

RANK NAME SCHOOL RATING(%) 1 BRYAN BAUTISTA ESTARIS POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MAIN-STA. MESA 93.10 2 JAJ HIPONIA SENTINA CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY 90.60 3 EMMAN JOSHUA BALITON BUSTO UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DILIMAN 90.50 4 JOHN LLOYD DE VERA REBE VIRGEN MILAGROSA UNIVERSITY FOUNDATION 90.25 5 SHAN RYCK LIBRADILLA LARGO UNIVERSITY OF EASTERN PHILIPPINES-CATARMAN 90.20 6 JAY LEONEIL MORALDE DORMAL CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY 89.85 7 JERO REYES CHING UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 89.35 8 JAN MARCO GERONIMO BALANI UNIVERSITY OF BATANGAS 89.25 DARELL JED DE LA CRUZ ISRAEL UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 89.25 AARON MAGPANTAY SARMIENTO UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 89.25 9 REMBERT BUHAYANG BATALUNA UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY 89.20 RHYAN JASON GALLARDO DELIZO SAINT LOUIS UNIVERSITY 89.20 10 ROCHELLE MARIE CARINGAL FLORES UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 89.10 WENDELL BARAOIDAN PASCUAL MARIANO MARCOS STATE UNIV.-BATAC 89.10 SAHRA ALANZALON VICENTE PANGASINAN STATE UNIVERSITY-URDANETA 89.10

Meanwhile, Francheska Louise Hernandez Lajara of De La Salle University-Lipa topped the Master Electricians licensure exams with a rating of 93.00%. Estaris also took 2nd place (92.50%) while Jeff Lloyd Simbulan Bergonia of DLSU-Lipa ranked 3rd (90.50.)

RANK NAME SCHOOL RATING(%) 1 FRANCHESCA LOUISE HERNANDEZ LAJARA DE LA SALLE UNIVERSITY-LIPA 93.00 2 BRYAN BAUTISTA ESTARIS POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MAIN-STA. MESA 92.50 3 JEFF LOYD SIMBULAN BERGONIA DE LA SALLE UNIVERSITY-LIPA 90.50 4 PAUL EDRIAN SERDON SILVA DE LA SALLE UNIVERSITY-LIPA 90.00 5 JAY LEONEIL MORALDE DORMAL CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY 89.50 JOHN LLOYD DE VERA REBE VIRGEN MILAGROSA UNIVERSITY FOUNDATION 89.50 6 JASON ARVIN VALDERRAMA LIM MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 89.00 ADRIAN RECARO MACATANGAY DE LA SALLE UNIVERSITY-LIPA 89.00 SAHRA ALANZALON VICENTE PANGASINAN STATE UNIVERSITY-URDANETA 89.00 7 MICHAEL RODIL BATRALO JR CAVITE STATE UNIVERSITY (CAVITE C.A.T)-ROSARIO 88.50 FRANCIS DAVE CABUGA CRUZ UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES-DAVAO CITY 88.50 KARL JHAY MORA DOLLESIN SORSOGON STATE COLLEGE-SORSOGON 88.50 REMAR DOSDOS TOYOR CAVITE STATE UNIVERSITY (CAVITE C.A.T)-ROSARIO 88.50 KEIHL JAMES FONTANILLA VALENCIA BATANGAS STATE UNIVERSITY - ALANGILAN 88.50 8 CHARNEIL JAN TRAJANO SURIGAO STATE COLLEGE OF TECHNOLOGY-MAIN CAMPUS 88.00 9 JEALOU CLEOFAS CLUTARIO BICOL UNIVERSITY-LEGAZPI 87.50 ASPER DUPAN ENCINARES BICOL UNIVERSITY-LEGAZPI 87.50 ARVIN SORIANO MARTINEZ SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) 87.50 JOSHUA FULGAR RILI CAVITE STATE UNIVERSITY (CAVITE C.A.T)-ROSARIO 87.50 JOHN MICHAEL TURBISO SORIANO PANGASINAN STATE UNIVERSITY-URDANETA 87.50 10 JHON RONALD SARON ALBA EASTERN VISAYAS STATE UNIV. (FOR. L.I.T.)-ORMOC CAMPUS 87.00 JAY PATRICK ACUÑA ATIENZA DE LA SALLE UNIVERSITY-LIPA 87.00 ROGELIO NAVALES DELA CRUZ JR VOCATIONAL SCHOOL 87.00 JARON BEIRND SIANQUITA DIMAANDAL DE LA SALLE UNIVERSITY-LIPA 87.00 MAICO TANJAY MECA SECONDARY SCHOOL 87.00 MICHAEL TOMAS MERCADO PAR FEU INSTITUTE OF TECHNOLOGY (for FEU-E.A.C.) 87.00 RONNEL PALENCIA POLICARPIO SECONDARY SCHOOL 87.00 AIRA KRIS GALARIO SOLAR PANGASINAN STATE UNIVERSITY-URDANETA 87.00 JONATHAN PALAÑA VILLAPAÑA EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN 87.00

According to PRC, the results of three examinees were withheld.

Pangasinan State University was the top-performing school in both exams.

Check the roll of successful examinees here.

