Umano'y paglabag sa quarantine protocol sa Black Nazarene motorcade sinisilip

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Sinisilip ngayon ng mga awtoridad ang posibilidad na lumabag sa mga COVID-19 quarantine protocol ang Quiapo Church sa pagsasagawa ng Black Nazarene motorcade noong Lunes na dinumog umano ng mga tao.

Ayon kay Police Lt. Col. John Guiagui, commander ng Manila Police District Station 3, hindi naisangguni sa pulisya ang pagsasagawa ng motorcade.

Kalauna’y nabanggit sa kanila na truck lang na nagkakarga sa Poong Nazareno ang iiikot sa siyudad. Pero ani Guiagui, maaaring naparami ang mga ipinakalat na hijos— o iyong mga nagbabantay sa poon— habang iniikot ito.

“The intent was good maybe siguro kung truck lang wala talaga, naparami lang 'yung hijos na inisip nila na maraming dudumugin kasi siyempre is lumabas ang imahe [kaya iisipin nila] is dudumugin sila,” ani Guiagi.

Paglabag sa physical distancing at bilang ng mga maaaring sumali sa mass gathering ang tinitingnang paglabag ng simbahan sa nangyaring motorcade.

Maaalalang ipinrusisyon sa paligid ng Quiapo ang imahen ng Mahal na Itim na Poong Nazareno sa gitna ng malakas na ulan.

Makikita sa mga retrato ang ilang naka-uniporme na nakapalibot sa truck na nagkakarga sa imahen.

Handa naman daw makipagtulungan ang simbahan sa imbestigasyon.

Watch more in iWant or TFC.tv

Sa naunang panayam sa Teleradyo, humingi ng paumanhin si Fr. Douglas Badong, Parochial Vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene, at sinabing handa silang “umako sa responsibilidad kung sakali magkaroon ng pagkukulang.”

Paliwanag ni Badong hindi nila ipinaalam sa publiko ang motorcade pero nagbigay-abiso sila sa lokal na pamahalaan, maging sa Archbishop of Manila na gagawa sila nito.

“Noong amin po naming pinaguusapan hindi namin ito ipinaalam, hindi namin in-announce, ang layunin namin motorcade lang para mabasbasan 'yung ating pananampalataya,” ani Badong.

Paliwanag pa ni Badong: “Medyo kakaiba ‘yon kasi ang Nazareno normally pinapasan pero para maiwasan 'yung pagdumog ng tao minabuti namin ilagay ito sa sasakyan para mas mabilis ang usad para hindi siya dumumog.”

Ang naturang prusisyon ang magiging basehan nila kung kakayanin ang pagsasagawa ng Black Nazarene Procession sa Enero 9, sa harap ng pandemya.

“Ito ang magiging basehan sa January 9 kung kakayanin ba o 'yun nga talagang imposible. Eh kaya ngayon pa lang talagang nagiisip na kami ng alternative na puwedeng gawin para tuloy pa rin ang celebration,” ani Badong.

Tuwing Enero ay dinudumog ng milyong deboto ang Black Nazarene procession sa Maynila.