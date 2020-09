Paghihigpit sa pagkuha ng SALN walang basehan, ayon sa access advocate group

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Inalmahan ng isang grupo ang paglimita ng Office of the Ombudsman sa public access sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) ng mga opisyal ng pamahalaan at sinabing wala umano itong basehan.

Ayon kay Atty. Eirene Aguila, co-convenor ng Right to Know Right Now na taliwas ito sa ‘diwa at letra ng Saligang Batas’.

“Nakakalungkot kasi wala nga tayong Freedom of Information Act sa Pilipinas kung saan puwedeng magtanong ang mga tao at may prosesong maayos tapos tatanggalin mo pa itong dapat madaling pag access ng SALN kahit nakasulat naman sa batas,” pahayag ni Aguila.

Hindi aniya ang media lamang ang mahihirapan na kundi mga ordinaryong mamamayan na magtatanong.



“So nakakatakot kasi kumbaga kikitilin mo nang tuluyan yung karapatan ng taong malaman,” sabi ni Aguila sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Martes nang limitahan ng Office of the Ombudsman ang public access sa SALN at tanging maire-release lamang ito para sa mga opisyal na imbestigasyon, sa pamamagitan ng court order, o awtoridad mula mismo sa opisyal.

“It’s clearly unconstitutional. It’s violative of Article 11, Section 17 kasi very explicit sa Art. 11, Sec. 17 sinasabi dyan na yung SALN kapag dinisclose, yung declaration shall be disclosed to the public although in a manner provided by law. The law already prescribes a particular manner in which the SALN can be made available, napaloob yan sa RA 6713 in also sa RA 6770,” sabi ni Aguila.

Dahil sa ipinalabas na memorandum circular ng Ombudsman, nadagdagan umano ang resikitos at tila hindi na publiko ang puwedeng tumingin ng SALN.

“Kung titingnan n’yo yung memorandum circular may nililista siyang mga ilang mga tao lang ang pwedeng tumingin. Ibig sabihin, yung publiko wala na silang karapatang silipin yung SALN nung mga tao taliwas ito sa nakapaloob sa Art. 11 Sec. 17 ng Saligang Batas,” giit ni Aguila.

Nakalulungkot aniya at nakaalarma ang mga kilos na ito lalo na’t kung tutuusin ay karapatan naman ng taongbayan na malaman.

“Pero sa tingin ko, dapat hindi tayo huminto sa pagpupuwersa na tanungin, o hingin yung SALN kasi kakampi naman natin o nasa side naman natin yung Constitution na klarong sinasabing dapat idisclose ito sa public,” saad niya.

Lahat ng public officials, maging regular man o temporary ang status, ay kailangang magsumite ng kaniyang SALN.

“Bilang isang access advocate, yun ang pinaka-nakakatakot kapag sinabi sa iyo ng pamahalaan wala kang karapatang magtanong. Patay na ang demokrasya. Wala tayong pinag-usapang transparency at accountability. Yun ang sa tingin kong danger ng memorandum circular na ito,” sabi niya.