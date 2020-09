Lalaki tiklo matapos tumakas sa checkpoint sa Maynila

MAYNILA - Arestado ang isang lalaki nitong Martes matapos umanong tumakas mula sa isang checkpoint sa Sampaloc, Maynila nang masita ng pulisya.

Ayon kay Police Lt. Romel Caburog, assistant commander ng Lacson PCP sa Maynila, nagsagawa ng checkpoint ang mga pulis sa Fajardo at Vicente Cruz St. sa Sampaloc at may isang motorsiklo na biglang huminto sa gilid ng kalsada at hindi tinuloy na dumaan sa checkpoint.

Nagduda ang mga pulis kaya nilapitan ang lalaki, at pinababa siya ng motorsiklo para hingan ng mga dokumento.

Walang naipakitang dokumento ang lalaki at minura umano ang mga pulis at tumakbo palayo. Hinabol siya ng mga pulis at naabutan at dinala agad sa Lacson PCP.

Aminado ang suspek na natakot siyang dumaan sa checkpoint dahil wala siyang lisensya. Inamin din niya na nakainom siya kaya alam niyang marami siyang violation.

Bukod pa sa mga nasabing violation, ayon sa pulisya, nahaharap din ang suspek sa reklamong paglabag sa iba pang ordinansa kagaya ng hindi pagsuot ng helmet, hindi pagsuot ng face mask, paglabag sa curfew at unjust vexation dahil sa resisting arrest.