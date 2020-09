Kahit online, mag-suspend pa rin ng klase pag bagyo: DepEd

MAYNILA - Kahit blended learning methods na ang ipinapatupad sa mga paaralan ngayong may coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, iginiit ng Department of Education na dapat pa ring magkaroon ng class suspension kapag tumama ang malalakas na bagyo o ano mang kalamidad.

Ayon kay Diosdado San Antonio, DepEd Undersecretary for Curriculum and Instruction, bagama’t mga lokal na pamahalaan ang gumagawa nito, kailangan pa rin itong gawin dahil apektado ng bagyo ang Internet connectivity.

Ayon kay San Antonio, posibleng mas maikli ang class suspension dahil puwedeng magbalik-klase oras na maayos ang internet connection sa bahay ng mga estudyante.

"Personally ang tingin ko walang pasok sa araw ng bagyo. Pero di kasing haba dati. For those using online but those using printed modules talagang 'yung pag araw lang ng bagyo siguro at yung araw na nag-aayos ng bahay," ani San Antonio.

May mga pamilya rin anilang kailangan ding ayusin ang kani-kanilang bahay na puwedeng makaapekto sa mga mag-aaral gamit ang printed modules.

Plano naman ng Department of the Interior and Local Government na kausapin ang DepEd, MMDA, at mga alkalde ng Metro Manila para makabuo ng mga panuntunan kung paano gagawin ang class suspension sa ilalim ng distance learning.

"'Pag may bagyo posibleng kailangan ihanda ng mga pamilya ang kanilang bahay. Kasi ang mga mayayaman wala namang problema 'yang mga 'yan, pero apektado sila by blackouts or by intermittent signal ng mga internet service providers," ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

"'Yung mga kababayan nating mahirap they have to prepare their house, kung malakas ang hangin, kung walang kuryente kailangan nilang ayusin ang kanilang bahay at tumulong sa kanilang magulang,” dagdag niya.

Ito ay dahil inaasahang magiging maulan sa mga nalalabing buwan ng taon.

Bukas din ang Metro Manila Mayors Council sa pagkakaroon ng class suspension tuwing may bagyo o kalamidad.

"There will be walang pasok announcements kung may bagyo at kahit online lang ang classes. There are teachers who are required to physically go to schools for materials, some schools also have skeleton forces, so kung may bagyo, in order to protect school personnel/teachers may walang pason declaration pa rin," ani MMC Chairman Edwin Olivarez.

