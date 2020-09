Imbes na bawas-distansiya, dagdag-PUV sa kalsada: NCR mayors

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nanawagan ang 17 alkalde ng Metro Manila na pag-aralan muna nang mabuti ng gobyerno ang pagbabawas ng distansiya ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan sa harap ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Ayon kay Metro Manila Council Chairman Edwin Olivarez, dapat dagdagan na lang ang mga sasakyang papayagang bumiyahe partikular na ang mga tradisyunal na jeep imbes na pagdikit-dikitin ang mga pasahero.

Partikular na aniya rito ang mga tsuper na natigil sa biyahe nang kalahating taon at namamalimos sa kalsada.

"Tama po yung direksiyon natin but this is not the right time to implement this. Kailangan lang buksan natin ang mga ruta natin," ani Olivarez, na tumatayong alkalde ng Paranaque City.

Giit niya, mahirap talagang balansehin ang layuning buksan ang ekonomiya at ang kaligtasan ng mga residente kung may pagkukulang sa polisiya.

"Hindi magiging consistent 'yung ating messaging sa mga tao. Sa labas ng PUV pinai-implement natin is 1 meter 'yung ating distancing. Ta's pagdating sa [loob ng] PUV, it will be 0.75 naman. Hindi ho natin puwedeng i-sacrifice 'yung health protocol kasi kailangang-kailangan natin ang physical distancing," ani Olivarez.

Giit pa ng MMC, hindi naman daw sila kinonsulta tungkol dito.

Hindi rin anila sapat na nakuha ang Department of Health sa kung ano ang epekto ng pinaliit na distancing sa mga sasakyan.

"Kailangan po sigurong pag-aralang mabuti ng ating mga health experts kung 'yun pong 0.75 is enough,” ani Olivarez, na tumatayong alkalde ng Paranaque City.

Maaalalang binawasan ng gobyerno mula 1 metro sa 0.75 metro - o katumbas ng dalawa at kalahating ruler - ang physical distancing sa loob ng mga sasakyan. Tinutulan ito ng ilang eksperto dahil sa anila'y panganib na madadagdagan ang kaso ng coronavirus.

'7 COMMANDMENTS' SA PUBLIC TRANSPO

Samantala, naglabas ng "7 Commandments" ang isang grupo para kahit bawasan man ang distansiya sa mga sasakyan ay ligtas pa rin ang mga pasahero.

Wearing of proper face masks (Pagsusuot ng tamang face mask).

Wearing of face shields (Pagsusuot ng face shield).

No talking and no eating (Bawal kumain at bawal magsalita).

Adequate ventilation (Sapat na ventilation).

Frequent and proper disinfection (Madalas at maayos na pagdi-disinfect).

No symptomatic passengers (Bawal ang symptomatic na pasahero).

Appropriate physical distancing (Maayos na physical distancing).

Pinirmahan ito ng iba’t ibang doktor, kabilang ang ilang dating opisyal ng DOH.

"Bawasan natin ang risk sa pamamagitan ng pagsunod sa health practices na dapat gawin," ani former DOH Sec. Esperanza Cabral, isa sa mga pumirma sa binuong "7 Commandments."

Una nang nabanggit ni Health Secretary Francisco Duque na pinapanigan niya ang 1 meter na distancing.

"Sinusuportahan po natin ang 1 meter distancing at minimum health standards. It has a better protection rate," ani Duque.

Sa ngayon ay nasa desisyon na ni Pangulong Rodrigo Duterte kung itutuloy ang pagpapatupad ng physical distancing sa mga sasakyan, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque.

"Si presidente (Duterte) na po ang magde-decide. Ang aking ulit-ulit na sinasabi nakabase po ito sa siyensa at sa mga advice ng mga doctor dahil ang mga doctor iba-iba rin po ang mga pananaw," ani Roque.

Pero habang wala pang utos magpapatuloy ang 0.75 metrong distansiya sa pagitan ng mga pasahero ng mga pampublikong sasayan.

"Ito pong IATF Resolution Number 69 'yung naging basehan para sa reduction ng ating physical distancing so ito po ay aming i-implement pa po," ani Transportation Assistant Secretary Steve Pastor.

— May ulat nina Jacque Manabat at Doris Bigornia, ABS-CBN News