Home schooling sinusubukan ng ilang magulang ngayong pandemya

MAYNILA - Pinili ng ilang magulang na subukan ang home schooling para sa kanilang mga anak imbes na mag-blended learning methods ngayong may pandemya.

Isa rito si Jerose Daclan ng Cebu City, na in-enroll ang kaniyang dalawang anak sa homeschooling.

Base sa curriculum ng Department of Education ang syllabus na pinag-aaralan ng kaniyang mga anak.

"Mas matipid siya at saka mas madali po siya… and at the same time hindi rin po sila palaging nakaharap sa gadget," ani Daclan.

Ito rin ang ginagawa ni Car Raflores, isang medical representative. Pero siya ang pumipili ng oras kung kailan tuturuan ang mga anak na naka-home school.

May class adviser naman na gumagabay pa rin sa kaniyang mga anak.

"Mas nakatipid ako this school year. The tuition fee, sobrang laki ng difference. Kaming parents ang nagge-grade. Nag-submit kami ng grades, so ie-evaluate din ni adviser 'yun," ani Raflores.

Ayon sa Department of Education, matagal nang ipinapatupad ang homeschooling sa bansa.

"Ang DepEd ay may polisiya… Binanggit ito as an alternative delivery mode. Ang ibig sabihin, nire-recognize natin na may mga ibang paraan para matuto ang bata," ani Education Undersecretary Diosdado Antonio.

Dagdag pa ng DepEd, may mga bentahe at limitasyon ang homeschooling.

"Una, 'yung paghubog ng mga values. 'Yung mga pagpapahalaga sa buhay na gusto nilang ma-develop sa kanilang mga anak, talagang nagagawa nila nang maayos. Ang limitation naman kung magtatanong ka, ay 'yung socialization," ani Antonio.

Nagpaaala ang DepEd na kahit ano mang paraan ng pag-aaral, pinakamahalaga pa rin ang suporta na ibinibigay ng magulang sa kanilang anak. — Ulat ni Kori Quintos, ABS-CBN News