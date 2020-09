Health expert: Huwag munang masyadong umasa sa bakuna laban sa COVID-19

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hinimok ng isang medical expert ang publiko na huwag munang masyadong umasa sa bakuna na dine-develop para sa COVID-19.

“Personal ho ito, huwag muna po tayong masyadong umasa pa sa bakuna kasi right now even in other countries like in UK nakakakita sila ng side effects, mga adverse events,” ayon kay Dr. Maricar Limpin, vice president ng Philippine College of Physicians.

Hindi umano sinabi kung ano ang adverse event sa vaccine trials na pansamantalang itinigil.

“We really need to look at the result ng mga lahat ng mga trials na ginagawa sa ngayon and hindi lang ho natin titingnan 'yung effectiveness nung bakuna, kung ‘di pati na rin 'yung safety issue,” sabi ni Limpin sa panayam sa TeleRadyo nitong Miyerkoles.

“Importante itong dalawa. Kung ‘di mami-meet 'yung isa sa dalawang ito, then hindi ho natin dapat gamitin 'yung bakunang 'yun,” sabi ni Limpin.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na gagamitin sa bansa ang mga COVID-19 vaccine na ginagawa ng China at Russia kung mapatutunayang ligtas at epektibo ang mga ito.

Umaasa ang gobyerno na ito ang magiging susi para masugpo ang COVID-19 sa bansa. Umabot na sa higit 269,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa nitong Martes, ang pinakamataas sa Southeast Asia.

Inakusahan din ni Duterte ang Western pharmaceutical companies ng profiteering sa gitna ng pandemya.

Pero para kay Limpin, may vested interest ang mga kompanyang ito maging nasa China, Russia, US o Europe man.

“I don’t think anyone involved in this, nag-invest ng malaki ay hindi mag-iisip na babalik na magkaroon siya ng return of investment. I still believe this is still business,” sabi niya.

Bibigyan din ng prayoridad ng Pilipinas ang vaccine trials sa ilalim ng World Health Organization Solidarity Trial Program.

“Mas maganda 'yung involved tayo dahil kita natin first hand ano ho ang maaring maging effect nung mga vaccines na ito. Effective po ba siya at magiging safe, that is what’s important,” sabi ni Limpin.

Mayroon na rin kasalukyang diskusyon kasama ang Beijing at Moscow para sa human clinical trials sa bansa.