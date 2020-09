ALAMIN: Health protocols sa muling pagbubukas ng Manila Cathedral

Kasabay ng muling pagbubukas ng Manila Cathedral, naglatag ng mga health protocols ang simbahan ngayong nagpapatuloy pa ang pandemya. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Marami ang naging pagbabago sa Manila Cathedral sa muling pagbubukas nito matapos ang anim na buwan.

Kasabay niyan, may mga inilatag na health protocols ang mga nasa simbahan ngayong nagpapatuloy pa rin ang coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Pagpasok sa simbahan, may mga health protocol gaya nang pagbibigay ng seat number kung saan uupo ang magsisimba para masiguro ang physical distancing.

Wala ng holy water sa simbahan. Obligado namang mag-hand sanitizer ang mga residente bago mag-communion.

May mga contact tracing form din na kailangang sagutin sa mga upuan.

"Kahit kami nanibago kasi hindi ito iyong normal natin na pagmimisa, pagsisimba. So magandang panahon ito para makasiguro kami na lahat ay in place for the safety of everyone," ani Fr. Kali Llamado, Vice Rector ng Manila Cathedral.

Nasa 80 lang ang maaaring magsimba sa loob ng simbahan, alinsunod sa 10 percent capacity na probisiyon ng pandemic task force ng bansa.

Kailangan ding naka-face mask at face shield ang mga nagsisimba.

Binawasan din ang pagkanta ng choir at tuloy naman ang online masses para sa hindi makakadalo.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News