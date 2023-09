P13M shabu itinago sa mga kahon ng tape dispenser

Timbog ang dalawang katao sa interdiction operation ng National Bureau of Investigation matapos mahulihan ng ilegal na droga sa kahabaan ng Macapagal Boulevard, Pasay City nitong Huwebes ng gabi.

Ayon kay NBI NCR Regional Director Rommel Vallejo, nakatanggap sila ng impormasyon na may ganitong transakyon ang isang malaking drug syndicate na pinamumunuan umano ng mga Chinese.

“Nagmonitor kami ng ilang araw at ngayong araw nasundan natin at napag-alaman nga natin na dadalhin ‘yan sa isang condominium dito sa Macapagal Avenue,” ani Vallejo.

Hinarang ng mga operatiba ang isang taxi sakay ang hinihinalang courier ng naturang sindikato.

Tumambad sa kanila ang isang malaking kahon na naglalaman ng mga tape dispenser kung saan nakasilid ang mga ilegal na droga.

“May mga general merchandise sa ibabaw at sa ilalim ay ito ng mga patong-patong na tape dispensers, nasa box pa nila so kung ikaw ang titingin hindi ka talaga mag-iisip na may laman na ilegal na droga ito,” dagdag ni Vallejo.

Sa inisyal na pagtataya ng NBI, nasa 20 kilo ang hinihinalang shabu ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit P13 million.

Depensa ng driver ng taxi, hindi niya kakilala ang pasahero at wala siyang kinalaman sa insidente.

“Tumatakbo lang po ako ng maayos saka unang-una wala pa akong kita kaya sinakay ko. Takot na takot po kahit sino makalagay dito, takot na takot,” sabi ng taxi driver.

“We are now in the process of verifying his identity kung talagang driver lang siya ng taxi company na 'to or kasama siya,” ayon kay Vallejo.

Nasa kustodiya na ang dalawang suspek na mahaharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.