Windsor Castle, dinadagsa ng mga nakiramay sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II

LONDON - Sa loob ng isang libong taon, ang Windsor Castle ang naging tahanan ng 40 hari at reyna ng Britanya mula pa sa panahon ni William,

The Conqueror noong 1066 kaya dinarayo ito ng mga turista. Ngayon, higit na dinarayo ang Windsor Castle dahil sa pagdagsa ng mga nakikiramay sa pagpanaw ng dating residente rito, ang namayapang si Queen Elizabeth II.

Libo-libong ang nag-alay ng mga bulaklak para sa yumaong Reyna kabilang ang ilang Pilipino.

“Napakabait po niya. Kaya naman marami ang nagmamahal sa kanya. Nag-alay kami ng bulaklak para iparamdam na siya ay mahalaga sa amin. Kasi itong Britain ay binigyan kami ng pagkakataon na tumira rito at mag trabaho,“ sabi ni Maribel Nason, bumista sa Windsor Castle.

“Nung nalaman namin na wala na si Queen, kasi naging parte siya ng life namin na bago kami pumunta rito, siya na yung Queen,” sabi ni Ivan Moneda, bumisita sa Windsor Castle.

Para naman sa ibang Pinoy, gusto nilang mag pasalamat sa tinaguriang head of state ng UK, isa sa mga bansang umagapay sa Pilipinas sa panahon ng matinding sakuna.

“Malaki ang contribution niya sa ating bansa, especially noong during Haiyan. Yung asawa ko kasi nakatira sa Leyte, which is nagbigay sila (UK) ng 77 milion pounds. Recovered na sila ngayon. Malaking support ang naibigay ni Queen kaya mahal na mahal naming lahat siya,” sabi ni Maya Magdua, bumisita sa Windsor Castle.

Maging ang mga Pilipino mula sa Amerika na nagbabakasyon ngayon sa UK nagbigay-pugay din.

“It's really sad, she reigned for 70 years. It’s like we grew up with her,” sabi ni Didi Lotero, Pinoy mula sa California.

Sa September 19, muling uuwi sa kanyang tahanan ang yumaong British monarch. Kasunod ng state funeral sa Westminster Abbey sa London, ililibing ang labi ng Reyna sa St. George’s Chapel na nasa loob ng Windsor Castle.

Nakahimlay doon ang kanyang mga magulang na sina King George VI, Queen Elizabeth The Queen Mother, ang mga abo ng kapatid na si Princess Margaret at asawang si Prince Philip, na namatay noong nakaraang taon.

Pribado ang magiging Committal Service para kay Queen Elizabeth II.

(Kasama ang ulat ni Pyx Marfa)

