Short film tungkol sa lockdown, pinahanga ang mga kritiko sa film festival

PRAGUE –Tinawag na “One of a kind” ng mga film critics 12-minute short film ni Arjanmar Rebeta na “An Sadit na Planeta” o The Little Planet.

Hinangaan at pinalakpakan ng 400 nakapanood sa ASEAN+3 Film Festival na ginanap sa Prague Municipal Library noong September 1.

Ayon kay Chargé d’affaires Indhira Bañares ng Philippine Embassy sa Prague kahanga- hanga ang paggamit ng ni Rebeta sa “40-day journey” kung saan ibinalik ng film maker ang manonood sa panahon ng lockdowns dahil sa pandemya.

“It was not only symbolic but could also be a period of trial, difficulty or judgment to many, leading viewers to think about their freedom and the planet we live in,” sabi ni Bañares.

Kinilala rin ni Deputy Foreign Minister Martin Tlapa ng Czech Republic ang papel na ginagampanan ng mga pelikula sa pag-unawa sa ibang kultura at nakakatulong rin ang filmmakers kanilang trabaho sa diplomasya.

Si Philippine Embassy to Prague Chargé d’affaires Indhira Bañares (ikaapat mula kaliwa) habang ipinapakilala sa mga dumalo ang Philippine films na “An Sadit na Planeta” (The Little Planet) at Quezon’s Game sa Opening Program ng ASEAN + 3 Film Festival na ginanap sa Prague Municipal Library noong September 1, 2022. (Prague PE photo)

Siyam na short films ang itinanghal sa opening night ng film festival.

Gabi-gabi namang ipinalabas mula September 2 hanggang 10 ang full length films mula sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Myanmar,Thailand, Vietnam (ASEAN), China, Japan at Korea (+3).

Ang Pilipinas ang unang bansa na nagpalabas ng full length film. Inimbitahan ni Chargé d’affaires Bañares ang mga bisita na panoorin ang Quezon’s Game.

Isang pelikula tungkol sa pagmamalasakit ni dating Pangulong Manuel L. Quezon sa Jewish refugees na tumakas sa Nazi Germany noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Czech Republic, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.