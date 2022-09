PBBM at mga mambabatas nakiramay sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II

MANILA – Pormal na nagpaabot ng pakikidalamhati ang House of Representatives ng Pilipinas sa United Kingdom sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II.

Binanggit sa House Resolution (HR) No. 346 ng Kamara noong Lunes, September 12, ang pagpapaabot ng pakikidalamhati ng mga mambabatas kay King Charles III at buong sambayanan ng United Kingdom sa pagpanaw ng kanilang reyna.

Ayon sa mga mambabatas, si Queen Elizabeth II ang kumatawan sa pagkakaisa ng British Isles, kinakitaan rin siya ng matatag na pamumuno sa panahon ng krisis, at naging sandigan ng mga adhikain, tradisyon at kultura ng United Kingdom at Commonweath realms.

"Her Majesty, Queen Elizabeth II was an instantly recognizable figure to billions of people across the world who served as an inspiration to many generations of public servants in all parts of the globe -- a gentle, yet solid rock of stability who exhibited grace and decency in performing her duty in times of crisis; and a reassuring presence throughout decades of sweeping change," saad ng resolusyon.

Ayon sa mga mambabatas, ginugol ni Queen Elizabeth II ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa kanyang subjects, bansa, at mga nasasakupan.

“The passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II, a cherished sovereign, and a beneficent ruler, will be deeply felt by the Royal Family, the people throughout the United Kingdom, the realms, and the Commonwealth for whom she devoted the greatest part of her life to serve, and by countless people around world who witnessed and admired her reign as a great monarch who served her people well,” anila sa resoluyon.

Ang kopya ng resolusyon ay ipinadala ng Kamara sa British Embassy sa Taguig City, Metro Manila.

Samantala, personal namang dumalaw si President Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr. kasama ng kanyang pamilya sa British Embassy sa Maynila upang magpaabot ng makikipagdalamhati. Pumirma siya sa condolence book na inilaan ng embahada sa mga nais magbigay-pugay kay Queen Elizabeth II.

Photo courtesy of British Ambassador to the Philippines Laura Beaufils

Pinasalamatan naman ni Ambassador Laura Beaufils ang pangulo sa kanyang pagdalaw at sa lahat na nakidalamhati sa pagpanaw ng kanilang minamahal na Reyna.

