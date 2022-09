P2-M halaga ng marijuana sinunog sa Ilocos Sur

Ekta-ektaryang taniman ng marijuana sa bayan ng Sugpon, Ilocos Sur ang ginalugad ng mga awtoridad, kung saan milyon-milyong halaga ng naturang ilegal na droga ang binunot.

Nagsanib-pwersa ang Region 1 Police Drug Enforcement Unit at PDEA Region 1, Sugpon at Alilem Police Station matapos ang sighting ng umano’y marijuana plantation.

Matapos ang ilang oras na mahaba-habang lakaran, narating nila ang Sitio Balungabing at Sitio Adaan, Brgy. Caoayan kung saan nakatanim ang mga puno ng marijuana na aabot sa tatlong ektaryang lupain.

Bukod sa mga ready for harvest o fully grown marijuana plants, may mga punlang pananim na tumambad din.

Binunot, sinira at sinunog ng mga awtoridad ang mga puno ng marijuana na tinatayang may street value na aabot sa P2 milyon.

Wala umanong nadatnan sa lugar kaya't walang nahuling posibleng nagmamay-ari at sasagot sa mga awtoridad.—Ulat ni Terry Aquino

KAUGNAY NA ULAT