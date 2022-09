Watch more News on iWantTFC

MANILA — Sinalakay ng Philippine National Police nitong Huwebes ang isang call center na nanghaharass umano ng mga may utang sa online lending agencies.

Sa bisa ng search warrant, pinasok ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang gusali sa Pasig City na pinanggagalingan umano ng mga text ng pananakot at panghaharass sa mga nangutang sa isang online lending agency.

Kinomisyon umano ang tanggapan para maningil sa mga kliyenteng hindi nagbabayad ng kanilang utang.

Aabot sa 80 collection specialists ang naroon at makikita sa computer monitor ang pakikipag-usap sa mga kliyenteng sinisingil.

Pero depensa ng mga empleyado, iginagalang nila ang kanilang kliyente.

"Nag-send lang kami reminder lang po yung sa account lang po nila po," sabi ng collection specialist na si "John."

Dagdag naman ng manager ng call center, kasama sa panuntunan nila ang pagiging magalang.

"Polite naman po kami 'pag si client ayaw magbayad, explain natin possible consequence," sabi nito.

Pero iginiit ng PNP-ACG na may mga hawak na umano silang ebidensiya ng pangha-harrass sa mga kliyente at nagsama na rin sila ng tauhan mula sa Securities and Exchange Commission para tingnan kung kumpleto ang papeles ng naturang opisina.

"Ang pangungutang ay obligation at dapat magbayad... Pero ang problema tatakutin mo... para sabihin magbayad ka," ani ACG public information officer Lt. Col. Jay Guillermo.

"Meron nga ako nabasa doon sinasabi n'yang, 'Hahanapin ko buong pamilya mo at papadalhan ko kung ano-ano,'" dagdag niya.

Maaaring maharap sa paglabag sa Anti-Cybercrime Act ang mga taga-collection office.

— Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News

