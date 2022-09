Mga Pinoy sa Wales, nagdadalamhati sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II

Sa bawat sulok ng United Kingdom, ramdam ang lungkot dahil pagpanaw ni Queen Elizabeth II na pinakamatagal na British monarch sa UK at Commonwealth realms.

WREXHAM, WALES

Sa Wrexham, Wales, nag-alay ng panalangin ang mga Pilipino sa St. Mary’s Cathedral, nang ganapin ang kauna-unahang Filipino mass doon.

Nagbigay din ng mga bulaklak at mensahe ang mga Pinoy sa larawan ni Queen Elizabeth II na nasa simbahan.

Sa isang salo-salo naman ng Filipino Catholic community, nagkaroon naman ng isang minutong katahimikan para sa namayapang Reyna bago ang kanilang pagtitipon.

Hindi rin nakaligtaan ng iba pang Filipino community ang magbigay respeto sa pumanaw na Reyna. Para kay Micah Lee, isang inspirasyon at magandang halimbawa ang Reyna sa mga kababaihan.

"I am extremely sad to hear about the passing of the queen, she left such an amazing legacy, she was an amazing role model to all the women out there and the fact that we may not have another queen in this lifetime," sabi ni Micah Lee, Pinoy sa Wales.

Sa pagkakaroon ng bagong hari sabi niya sana matularan ni King Charles III ang Reyna.

“I have mixed feelings about it but I’m hopeful for this new King and at the same it will be difficult to live up to the legacy that she left in the UK.” dagdag ni Lee.

Binalikan naman ni Renea Afante ang alaala noong personal niyang nakita ang minsan namayapang Reyna.

“Naaalala ko siya once nung dumating yung friend ko from the Philippines, alam mo yung ang gaan ng pakiramdam mo nung nakita mo siya even kahit nagpass-by lang siya sayo and I just remember that, nakakalungkot kasi napakabait niya and we are praying since then na may she rest in peace,” sabi ni Renea Afante, Pinoy sa Wales.

Pero buo naman ang suporta ng mga ilang Pinoy sa Wales sa dating Prince of Wales at ngayon ay ang bagong hari ng UK na si King Charles III.

Ang kanyang panganay na anak naman na si Prince William at kanyang kabiyak na si Kate ang bagong Prince and Princess of Wales.

Samantala inaabangan na ang state funeral ni Queen Elizabeth sa September 19, sa ganap na alas-onse ng umaga.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa kamatayan ni Queen Elizabeth, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.