Labi ni Queen Elizabeth II, isang gabing namalagi sa kanyang London HQ

LONDON – Tinaguriang London headquarters (HQ) ng Reyna ang Buckingham Palace kaya sa pagdating niya rito noong Martes, inabangan siya ng publiko.

Naging puspusan ang paghahanda sa paligid ng Buckingham Palace ilang oras bago dumating sa London ang labi ng Reyna.

Photo credit: Joefer Tacardon

Naka-barikada na ang kahabaan ng The Mall. Nakasabit na rin ang mga Union Jack sa kalsada para sa salubungin ang British monarch.

Photo credit: Ernie Delgado

Dahil aasahang dadagsa ang libo-libong tao, nauna nang bumisita ang ilang Pilipino.

“Alam kong maraming taong darating so sa telebisyon na lang kami manonood. Just to pay respect kasi this is the only day off that I have. So mag-pay respect na,” sabi ni Analiza Pagala, Pinoy sa UK.

Photo credit: Loic Venance, AFP

Ang iba naman, umaasang masisilayan ang pagdaan ng kabaong ng reyna sa pagbabalik nito sa Buckingham Palace.

“The queen is the most important person sa country na ito. Nababagay lang na bisitahin natin na napakahalagang lugar din sa kanya, ang Buckingham Palace,” sabi ni Steve Llave, Pinoy sa UK.

Mula sa RAF Northolt kung saan naglanding ang eroplanong may lulan ng labi ng reyna, isang oras na binagtas ang mga daan patungong London.

Sinalubong ng palakpak ang labi ng Reyna at may ilang naging emosyonal. Pasado alas-otso ng gabi, nakabalik sa kanyang London HQ ang Reyna.

Photo credit: Olivier Hoslet, EPA-EFE

Hindi pa man araw ng libing, pero naka-pustura na ang ibang Pilipino na parang makikipaglibing na.

“It’s an opportunity na maibigay ang flowers na ito sa Buckingham Palace. We are here para maibigay po natin ang respeto sa Reyna,” sabi Erroll Isip, Filipino community leader.

“We pay our respect. We have to look good para maipakita naman na we are sincere in mourning for her death,” sabi ni Rouan Mines, taga-London.

“Para sa Filipino community dito, handa kaming ibigay ang sarili para sa tribute sa queen,” sabi ni Rogie Doulan, taga-London.

Naihatid naman sa Palace of Westminster ang Reyna sa isang makasaysayang prusisyon na ginanap noong Miyerkules ng hapon sa UK.

Nagbukas na rin ang lying in state at vigil sa Palace of Westminster na magsisimula noong Miyerkoles, 5 P.M.,London time.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa kamatayan ni Queen Elizabeth II, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.