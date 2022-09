HULING SULYAP: Ilang Pinoy sa Scotland, nakiisa sa pamamaalam kay Queen Elizabeth II

EDINBURGH – Libu-libo ang nagbigay-pugay kay Queen Elizabeth II sa dalawang gabing pamamalagi ng kanyang mga labi sa Edinburgh.

Dumagsa ang mga taga-suporta ng Reyna at mga nakikiramay sa royal family na gustong masilayan ang pagdating ng British monarch sa kabisera ng Scotland mula sa Balmoral.

Kabilang ang mga Pinoy sa mga nakiisa sa makasaysayang pangyayari nitong Linggo, Setyembre 11. Matiyagang nag-abang sa Royal Mile si Angelo Victoria na nag-aaral sa University of Edinburgh.

"Sobrang surreal ang feeling to see the actual royalty in front of you. It’s very historic. There is quite a sombre mood. Medyo malungkot ang city. The past couple of days medyo ma-araw, pero ngayon, parang nakikiramay rin yung weather ng Scotland sa pagkamatay ni Queen," kwento ni Victoria.

Nag-abang naman sa labas ng Palace of Holyroodhouse ang florist assistant at vlogger na si Penny Taylor na 17 taon nang naninirahan sa United Kingdom.

Photo credit: Penny Taylor

Kasama niyang naghintay sa official Scottish residence ng Reyna ang ilang mga Pinoy mula sa Glasgow at iba pang lugar sa Scotland.

Dumayo rin ang ilang mga turista na mula pa sa Pilipinas. "She is a great Queen. May she rest in peace with our Creator. I know King Charles will follow your step. We love you," mensahe ni Taylor sa yumaong Reyna.

Sinalubong ng katahimikan na sinundan ng palakpak ang pagdaan ng royal cortege sa mga kalsada ng Edinburgh papunta sa Palace of Holyroodhouse.

Sa sumunod na araw, napuno naman ng emosyon ang prusisyon ng mga labi ni Queen Elizabeth II papunta sa St. Giles’ Cathedral kung saan inilagak siya ng isang gabi.

Photo credit: Moniq Muyargas

Binuksan sa publiko ang simbahan para sa mga gustong magbigay ng huling pamamalaan sa Reyna. Isa si Moniq Muyargas na nag-aaral sa Edinburgh sa ilang Pinoy na tiniis ang pila para sa maikling sandaling masulyapan ang British Monarch.

Photo credit: Moniq Muyargas

"I felt overwhelmed with the experience because I queued up for five hours just to have a minute or so to view the Queen. It’s the end of an era. It’s a very historic moment and not in anyone’s lifetime it’s going to happen again. For being one of the few Filipinos to experience this is really amazing," pahayag niya.

Napaluha si Muyargas nang makita ang kabaong ng Reyna.

"It was a very surreal experience. It was solemn. I can’t describe it because it’s quite overwhelming to actually see the coffin, and the crown on the coffin. I got teary eyed," saad niya.

Nitong Martes, Setyembre 13, inilipad na sa London ang mga labi ng Reyna para sa kanyang state funeral at libing na nakatakda sa ika-19 ng Setyembre.

Para naman sa mga Pinoy sa Scotland, hindi nila kailanman anila makakalimutan ang naging karanasan na maging parte ng kasaysayan at maging bahagi ng espesyal na sandali para bigyang pagkilala ang namayapang Reyna sa huling pagkakataon.

