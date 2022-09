Voter registration sa Comelec office sa Maynila, Hunyo 4, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MANILA — Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections (Comelec) para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections, sa kabila ng mga panukalang ipagpaliban ito.

“Kahapon sa aming en banc session, naging nakapaliwanag po ang naging instruction natin sa lahat ng opisyal at mga kawani ng Comelec: tuloy-tuloy po yung paghahanda namin. Wala pa naman pong batas na humahalinhin o pumapalit don sa batas na may eleksyon sa Dec. 5, 2022," ani Comelec Chairman George Garcia.

Inaprubahan sa second reading ng House of Representatives nitong Martes ang panukalang layong ipagpaliban ang barangay at SK elections nang isang taon.

Gayunman, may mga hindi pa nasisimulan ang Comelec, gaya ng pagsasanay sa mga gurong magsisilbi sa halalan, sabi ni Garcia.

Aniya, sinadya nilang iantala ang aspetong ito ng para hindi mag-alangan sa gastos sakaling abutan ng batas na magpapaliban sa halalan. Tinataya kasing aabot sa P300 milyon ang pondong kakailanganin para sa training ng mga guro, kasama na ang renta sa venue at kaunting honoraria.



Sakali namang hindi matuloy ang halalan sa Disyembre, sinabi naman ng opisyal na, "May mga pinaplano ang en banc na i-hold ang mga plebisito."

"Nabanggit ko na dati na mayroong 20 plebisito na iho-hold tayo sa buong bansa. So ayaw naman po natin na masayang yung panahon and that’s why in the event na hindi matutuloy yung barangay at SK ay may gagawin pa kaming trabaho doon sa ibang plebisito," dagdag niya.

Hindi rin aniya masasayang ang nasa 92 milyong balota iimprenta ng Comelec, ani Garcia.

"Meron na po kaming pag-iimbakan ng mga balota na yan sa NPO (National Printing Office). Mag-iisyu lang po kami ng resolution na yung na-print na balota na dated Dec. 5, 2022 ay puwedeng gamitin doon sa election kung sakaling ito ay ma-reset," sabi ng opisyal.

Samantala, inanunsyo ni Garcia ang pagkakatalaga kay Atty. John Rex Laudiangco bilang acting director ng Education and Information Department ng Comelec.

Ayon kay Garcia, epektibo ang pag-upo ni Laudiangco bilang EID Director sa Sabado, Setyembre 17.

Papalitan ni Laudiangco si Director James Jimenez na nag-avail ng optional retirement epektibo Setyembre 16.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC