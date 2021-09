Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Sako-sakong bigas na isinakay sa isang bangka ang kumpiskado ng Bureau of Customs Port of Zamboanga Martes.

Ayon sa ahensiya, nakakuha ng impormasyon na may bangkang may dalang mga sako ng bigas mula Malaysia.

Ikinasa ang joint anti-smuggling operation kasama ang Philippine Coast Guard at naharang ang MV Eshan Khan sa karagatan ng ng Tawi-Tawi.

Nasa 15,000 hanggang 20,000 sako ng bigas ang nadiskubre sa bangka.

Wala namang maipresentang kaukulang dokumento ang 14 na crew ng bangka.

Nasa P15 milyon ang halaga ng bigas na ipupuslit sana sa Zamboanga.

Iniimbestigahan na ang mga crew ng bangka at itu-turn over sa Bureau of Customs district office ang sako-sakong bigas dahil sa paglabag sa Rice Tarification Law at Customs Modernization and Tariff Act.