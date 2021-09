Pinay teen, bumida sa international modeling scene

DUBAI - Bumibida ngayon sa international modeling scenes, magazines at e-commerce platforms ang isang Pinay teen sa Dubai. Nakikipagsabayan sa ibang lahi pagdating sa pagmo-modelo sa United Arab Emirates si Fea Mariz Go.

Sa katunayan, makikita sa iba-ibang e-commerce platforms sa UAE ang mga larawan ng labinlimang taong gulang na si Fea. Para sa kanya, malaking oportunidad ito para maisakatuparan ang kanyang pangarap na maging beauty queen sa hinaharap.

Photos courtesy of noon.com

“I have a voice, I can make a movement, I can be an inspiration for young girls, especially in this industry where we are introducing diversity, plus-size models, beauties of all types.” sabi ni Fea, Pinay teen model.

Nai-feature na rin si Fea sa iba't ibang international magazines tulad ng Vogue Italy, Ibla Major magazine, pati ng photographer na si Stony Johnson.

Photos courtesy of Ibla Major magazine

Proud na proud ang kanyang mommy Florence. Natutuwa siya dahil nakakatulong sa pag-aaral ng kanyang unica hija ang pagmo-modelo.

“Fea, she’s really a very helpful kid, and tinutulungan niya talaga ako. Sometimes I need to stay at work late so nandyan siya. I don’t need to tell her na you need to cook, you need to do everything, a very independent girl,” kwento ni Florence Go, nanay ni Fea.

“To help my mom with my tuition fees, with my needs, with her needs, for school and also for travel I also get to help her with that,” sabi ni Fea. Pangarap ni Fea na makapag-kolehiyo sa Amerika, maging advocate ng Women Empowerment at maging isang beauty queen balang araw.

Photos coutesy of Ibla Major magazine

Sa murang edad, natutunan niyang mahalin at ipagmalaki ang kanyang kulay at lahi, bagay na hindi niya kinagigiliwan noong una.

“What is shown in billboards, in commercials, in magazines, if you’re white, blue-eyed, fair-skinned, you’re gorgeous. But no, you are gorgeous no matter who you are, you are beautiful inside, your personality is what matters,” dagdag ni Fea.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.