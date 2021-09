PDEA di raw nakitaan ng 'drug link' si Michael Yang

MAYNILA — Muling iginiit ni Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) director general Wilkins Villanueva na wala sa drug link sa Davao City si dating presidential adviser Michael Yang.

Sa budget deliberation ng ahensya sa Senado, natanong ni Sen. Ronald dela Rosa si Villanueva sa isyu.

Giit niya, binalikan niya ang lahat ng kanyang files sa case operation, kabilang ang case operation ni Eduardo Acierto, pero walang Michael Yang na makikita.

Kaya giit ni Villanueva, hindi niya alam saan kinukuha ni Acierto ang mga sinasabi sa isang video na inilabas.

"Hindi ko nga malaman saan niya kinuha itong Michael Yang na ito. As of now talagang wala kaming information about the participation of Michael Yang sa Dumoy clandestine laboratory in which Col. Acierto na ini-insist niya na na-find out niya," ani Villaneuva.

Sabi ni Dela Rosa, gusto lang niya lumabas ang katotohanan.

Noong siya pa aniya ang hepe ng Davao City PNP, inutusan din siya noon ng noo’y Mayor Rodrigo Duterte na i-monitor si Yang pero wala daw siyang nakitang koneksyon sa droga.

Kasalukuyang ginigisa sa Senado si Yang dahil sa umano'y kaugnayan naman nito sa Pharmally Pharmaceutical Corp. na nakasungkit ng bilyon-bilyong kontrata sa gobyerno noong 2020.

Inaalam ng Senado kung maanomalya ang mga transaksyon lalo't lumalabas na overpriced umano ang mga PPE ng Pharmally.