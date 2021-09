Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa gitna ng mga pinapairal na health protocol gaya ng physical distancing at pagkontrol ng bilang ng mga tao sa isang silid, isa sa mga hamon na kinakaharap ng Commission on Elections (Comelec) ay kung paano mapapabilis ang halalan sa 2022.

Sa huling tala, higit 61 milyon na ang rehistradong botante para sa eleksyon.

Ang isang nakikitang solusyon ng Comelec ay damihan ang mga vote counting machine (VCM).

Sa kasalukuyan, may 97,000 na VCM ang Comelec pero kulang ito dahil lalabas, 1,000 botante ang pipila bawat VCM.

Balak ng Comelec na magrenta ng 10,000 dagdag na VCMs pa pero dahil sa baba ng halaga ng budget, tinanggihan ito ng Smartmatic, na siyang tanging tanging bidder sa kontrata.

Pinag-aaralan ngayon ng Comelec na taasan ang halaga ng kontrata.

Pero kahit pa magdagdag ng 10,000 VCM, kulang pa rin ito dahil gusto ng ilang mambabatas na gawing 600 voters lang kada-VCM.

Ibig sabihin, 20,000 VCM na aabot sa P2 bilyon ang halaga ng renta, bukod pa sa bayad sa mga guro at magsisilbi sa halalan.

"As computed by our finance department, we need at least additional of P8 billion, I guess," ani Comelec Commissioner Marlon Casquejo.

Tila handa naman ang mga mambabatas na isulong ang dagdag-pondo na ito.

"Maliit lang na halaga yun para sa safety ng mga voters, para sa mas maayos na eleksyon. Ka-halaga lang yun ng face shield, P8 billion," hirit ni Caloocan Rep. Edgar Erice.

Ang pinatatamaan ni Erice ay ang P8.7 billion na halaga ng kontrata ng medical supplies na nakuha ng Pharmally mula sa PS-DBM, na iniimbestigahan ngayon sa Senado.

Una nang isinantabi ng Comelec ang binanggit ni vaccine czar Carlito Galvez, Jr. na pagdaraos ng halalan sa loob ng 2 o higit pang araw.

Dodoble kasi umano ang gastos lalo na’t kailangan ding bayaran ng Comelec ang mga guro at ibang magsisilbi sa eleksyon.

Ang malinaw sa ngayon, ayon kay Casquejo, hahabaan ang voting hours, pero maging ito, problema ng komisyon dahil tinapyasan ng DBM ang proposed budget ng Comelec ng P15 bilyon.

"Baka magkarooon tayo ng 5-hour extension tapos hindi natin mabigyan ng additional honorarium o additional personnel ang ating voting centers. Isa yan sa tinitingnan namin kaya nga lang we are still dependent on the budget given to us," hinaing ng opisyal.

Nakatakdang magsagawa ng time and motion study ang Comelec sa Linggo para matantiya kung gaano katagal ang botohan.

Sa Sabado hanggang Lunes naman, magte-test run ang Comelec sa overseas voting na gagawin sa pamamagitan ng internet.

Sa October 1 to 8 na ang filing ng certificates of candidacy na gaganapin sa tent ng Sofitel sa Pasay at hindi sa opisina ng Comelec sa Intramuros, Maynila.