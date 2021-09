Overseas voter record transfer, extended hanggang Sept. 30

MANILA – Inanunsyo ng Commission on Elections (COMELEC) ang extension ng deadline sa filing ng application para sa pag-transfer ng voter registration record mula abroad pabalik ng Pilipinas.

Mula sa dating deadline na August 31, inilipat ito hanggang September 30. Nag-desisyon ang Commission en Banc na kailangang mapalawig ang deadline para maiwasan ang disenfranchisement ng maraming overseas Filipinos na biglaang umuwi o na-repatriate dahil sa COVID-19 pandemic at iba pang kaguluhan sa ibang bansa.

Mula sa pagiging overseas voter ay maaaring makaboto muli sa Pilipinas sa darating na May 2022 elections kung makakapag-file ng transfer hanggang September 30, 2021.

Para sa dating overseas voters na nasa Pilipinas hanggang Mayo 2022 at nais makaboto, tumungo lang sa pinakamalapit na Office of the Election Officer (OEO) sa inyong lugar at mag-file na agad ng transfer.

Ang dating overseas voter ay dapat residente ng lugar na kung saan siya boboto sa Halalan 2022.

Source: Philippine News Agency