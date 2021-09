Handa na ang mga mayor ng Metro Manila na ipatupad simula Huwebes ang bagong alert level system kaugnay sa COVID-19 pandemic, matapos himayin ang guidelines sa ilalim nito.

Simula Setyembre 16, ipatutupad sa capital region ang Alert Level 4 na bahagi ng bagong sistemang papalit sa mga community quarantine status.

Ayon kay Parañaque Mayor Edwin Olivarez, chairman ng Metro Manila Council, hindi naman mahirap intindihin ang guidelines lalo't dati naman nang ginagawa ang granular lockdown na kaakibat ng bagong sistema.

"Ang atin pong approach ngayon ay 'yong granular lockdown, kasi meron po kaming data through our CESU (city epidemiology and surveillance unit), 'yong city health office natin, kung saan may mga clustering. So doon po tayo magla-lockdown," ani Olivarez.

"Mayroon pong guidelines na binigay po sa amin d'yan sa [Department of the Interior and Local Government]," dagdag niya.

Binigyang diin ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia na sa ilalim ng bagong sistema, kapag nag-lockdown ang isang lugar ay walang lalabas maliban sa Authorized Persons Outside Residence.

"Tatlo lang 'yan ngayon: medical frontliners, overseas workers na magta-travel abraod, and 'yong emergency cases na may sakit," sabi ni Garcia.

Tiniyak ng mga alkalde na may food packs para sa mga residenteng apektado ng mga granular lockdown.

Maghahati ang local government unit (LGU) at DILG sa pagbibigay ng ayuda.

"Basta't nag-lockdown kami, basta't mayroon kaming pina-quarantine, mayroon iyan silang 2 weeks supply ng food," ani Mandaluyong Mayor Menchie Abalos.

Nai-post din ng mga LGU sa kanilang social media pages ang guidelines para mas mabilis na maiparating sa mga nasasakupan.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News

