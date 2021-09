Mga Pinoy sa Italya, sinisikap maka-rekober sa pandemya

TURIN - Unti-unti nang nakakarekober sa pandemya ang mga Pilipino sa Italya. Bagamat matindi ang pinagdaanan ng mga Pilipino dahil nawalan ng trabaho at nagsara ang maraming negosyo.

Marami man ang nawalan ng pag-asa kaya umuwi na lang ng Pilipinas, marami rin naman ang nagtiyaga. Isa na rito si Emer Eugenio na dumaan sa depresyon ng matigil sa kanyang apat na trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Ngayon, nakabangon at nakabalik na rin sa trabaho.

Nakabangon na mula sa kanyang depresyon si Emer Eugenio, nawalan siya ng trabaho dahil sa pandemya pero nagbigay naman ito ng magandang aral sa kanya | Photo: Maricel Burgonio

“Kailangan pala nating mag-save para pag-dumating ang ganitong trahedya, meron kang makukuha, “ sabi ni Emer Eugenio, isang OFW.

Dating domestic worker naman sa Italya si Oscar Calolot, taga-Sorsogon, na ngayon ay isang negosyante. Nakahiram siya ng puhunan mula sa amo para simulan ang kanyang tindahan.

Sa kabila ng pandemya, binuksan ni Oscar Calolot ang kanyang pangatlong tindahan sa Torino. Bukod pa ito sa kanyang mga tindahan sa Milan at Padova na nagbebenta ng pagkaing Pinoy at ibang produkto. | Video grab: Maricel Burgonio

At sa kabila ng pandemya, binuksan niya ang kanyang pangatlong tindahan sa Torino. Bukod pa ito sa kanyang mga tindahan sa Milan at Padova na nagbebenta ng mga pagkaing Pinoy at iba pang produkto.

Sipag at tamang diskarte, ang naging puhunan niya sa negosyo.

“Pababa ang kita noong COVID so nag-isip kaming mag-asawa na maghanap ng pagkakakitaan. So nag-isip kami sa Bologna, tapos sabi ng anak ko mahina ang Padova, kaya pumunta kami ng Milan ni misis. Nagkaroon kami ng encouragement na the bigger the city, the more chance of earning, “ sabi ni Oscar Calolot, Pinoy na negosyante sa Italy.

Balik trabaho na muli ang mga Pinoy at balik-eskwela na ngayon ang kabataan dito sa Italya.

Nagbukas na rin ang turismo sa Italya, kailangan lang ipakita ng mga byahero ang kanilang green pass bilang patunay na sila’y nabakunahan na kontra COVID-19.

Kailangan ito ipakita sa mga lugar tulad ng paaralan, restaurants, sa transportasyon, at iba pa.

Dahil sa pagluwag sa restrictions kaya nabuhay ang turismo sa Biella, na tanyag dahil sa Santuario di Oropa, isang simbahan na nasa taas ng isang bundok.

Nabuhay muli ang turismo sa Biella dahil sa tanyag na simbahan ng Santuario di Oropa na nasa taas ng isang bundok. | Photo: Maricel Burgonio

Muli ring nagsama-sama ang Filipino community sa sports activity sa Biella, bagay na hindi nila nagawa ng halos dalawang taon.

“Masaya po ako at nagkasama ang mga Pilipino kahit may mga trabaho nandito po sila para maki-attend at makisaya, “ sabi ni Elmer Sarmiento, Filcom president ng Biella.

At tulad ng Italya na dumaan din sa ilang lockdown, dasal ni Fr. Raymond Escoton ng St. Paul Parish church na mas bumuti na ang sitwasyon sa Pilipinas.

“Sa ating mga kababayang Pilipino na nasa Pilipinas, lagi nating tatandaan na when we follow the rules, after this, we can enjoy. We suffer, but after this suffering, may kaligayahan. Dito sa Italya, unti-unti na natin nararamdaman yung saya na nasa labas na tayo, bumabalik na yung buhay nating ordinaryo, “ sabi ni Fr. Raymond Escoton ng Parish Church of St. Paul ng Asti, Italy.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italy, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.