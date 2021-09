Mga pelikulang Pinoy, bumida sa Frankfurt

FRANKFURT - Bumida sa unang pagkakataon sa Germany ang 12 obrang pelikula ng Pinoy filmmakers.

Nagsimula noong September 3, 2021 ang international launch ng Sine Halaga film festival sa Philippine Consulate General sa Frankfurt na live na napanood via Zoom at Facebook Live.

Naikasa ang film festival sa pagtutulungan ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) at Negros Cultural Foundation (NCF) at ng Philippine Consulate sa Frankfurt.

Layon ng film festival na mabigyan ng platform ang Filipino filmmakers na maipakita ang kanilang istorya mula sa kanilang lugar at ibida sa pelikula ang Filipino values.

Sa harap ng Filipino-German audience, ipinakilala ni Festival Director Elvert Banares at guest film directors Jordan dela Cruz, Ralston Jover, at Jan Carlo Natividad, ang labing dalawang featured films gamit ang Vimeo platform.

Ipinaliwanag ni Banares ang 19 core at shared Filipino values na makikita sa mga pelikula ng film festival na sinaliksik ng NCCA. Kasama rito ang pagpapahalaga sa sarili, pagmamahal sa bayan, integridad, katapatan, katatagan at kaligayahan.

Ginawa ang mga pelikula para ipakita ang iba-ibang kaugalian at pagpapahalaga ng mga rehiyon ng Pilipinas. Mga lokal na artista at film crew ang ginamit para mabuo ang mga pelikula.

Ang Sine Halaga ay may education component dahil gagamitin rin ang mga ito sa classroom setting. Nagpasalamat si Philippine Consul General to Frankfurt Evelyn Austria-Garcia sa mga organizer ng film festival.

Malaking tulong anya ang film festival para mai-promote ang Filipino films sa abroad. Hinikayat din ni Austria-Garcia ang Filipino-German community na ipagmalaki at i-promote ang pelikulang Pilipino hindi lang sa Germany kundi sa buong mundo.

Ang 12 featured films sa Sine Halaga film festival ay ang mga sumusunod:

1. Mina’s Family History ni Christopher Gozum

2. Salog Ning Diklom ni Jordan dela Cruz

3. Ugbos ka Bayabas ni Manuel Magbanua

4. Black Rainbow ni Zig Dulay

5. Looking for Rafflesias and Other Fleeting Things ni James Fajardo

6. Sa Bahay ni Papang ni Kurt Soberano

7. Dandansoy ni Arden Rod Condez

8. Bakit Ako Sinusundan ng Buwan? ni Richard Soriano Legazpi

9. Hadlok ni Ralston Jover

10. 13 Feet ni Carlo Obispo

11. Masalimuot ya Tiyagew Ed Dayat ni Jan Carlo Natividad

12. Lorna ni Noel Escondo

