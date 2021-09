Mga batang Pinoy sa Gitnang Silangan, balik-paaralan na

KUWAIT - Walang mapagsidlan ang saya ng mga bata sa muling pagbubukas ng children entertainment centers nitong Setyembre sa Kuwait at hindi magkamayaw ang mga bata sa kalalaro at katatakbo.

Sa muling pagbubukas ng entertainment centers para sa mga bata, umaasa ang lahat na unti-unti nang manunumbalik sa normal ang pamumuhay sa Kuwait.

Magandang balita rin ito para sa mga empleyado na naapektuhan ng pagsasara noong pandemya.

“Yong mga empleyado ng entertainment companies pumapasok na kami. Almost two years din kaming nawalan ng work. So imagine yong sacrifices na ginawa ng mga kabayan natin. Yong iba sa kanila umuwi na. So konti na lang kaming natira. Out of 130, ngayon 30 na lang kami,” sabi ni Maricar Araneta,Operations Manager, COZMOKIDZ.

Samantala sa Al Khobar, Saudi Arabia, balik face-to-face class na rin ang mga Pinoy students mula grades 7 hanggang 12 sa Al Majed International School Dammam, Philippine curriculum o AMISD-PC.

“Happy po ako na bumalik na po kami sa face-to-face dahil nakasama ko na po ang aking mga classmate at mas madali po namin naiintindihan ang mga tinuturo po ng aming teachers at less exposure po kami sa mga gadgets,” sabi ni Omel Tabuco, Grade 10 student, AMISD-PC.

Ikinatuwa naman ng paaralan na maayos na nasusunod ang health protocols kaya walang kaso ng COVID-19 sa mga estudyante.

“We are now 2 weeks in safe operation and we are very happy for that kasi zero cases po ang anumang uri ng hawaan at sana po ay ito ay magtuloy-tuloy dito po sa aming paaralan,” sabi ni Salvador Libranda, Vice-Principal at Filipino Teacher, AMISD-PC.

Papasok na rin ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 6 sa October 31 o kung maabot na ng Saudi Arabia ang 70% herd immunity o alinman sa dalawa ang mauna.

Sa Dubai, mas pinaigting ng gobyerno ng United Arab Emirates ang kampanya para sa booster shots sa gitna ng mas nakakahawang Delta variant.

“Yung transmissibility niya kumpara sa ibang variants mas mabilis tapos meron din iba pang lumalabas na studies nagko-cause din siya ng severe infections,” sabi ni Dr. Alvin Torres, Ministry of Health and Prevention (MOHAP) UAE, Specialist.

Sa apat na COVID variant of concern ng World Health Organization (WHO) at health authorities ng UAE, ang Delta variant ang nakakabahala ayon sa Ministry of Health and Prevention.

“May nakikita na po kaming gradual decline ng antibodies ng mga nabakunahan. Kaya po nirerecommend po ngayon by as early as three to six months mag-booster na po yung mga pasyente or yung mga taong nakakuha na po ng COVID vaccines,” paliwanag ni Dr. Torres.

Kaya ang ibang Pinoy gusto na ring magpa-booster shot.

“I want continuous protection from the coronavirus at the same time from the impending threat from the Delta Variant and other variants that are coming up,” sabi ni Agnes Pedrosa Marelid, UAE resident na nagpa-booster shot.

Ayon kay Dr. Torres, ligtas ang magpa-booster shot kahit ibang brand ng booster shot ang unang naibakuna.

Sa ngayon, mga batang may edad tatlo hanggang labimpito sa UAE ay pwede nang magpabukna.

Sa talaan ng Ministry of Health and Prevention (MOHAP), 78.12% ng populasyon ng UAE ay fully vaccinated na.

(Mula sa pinagsamang mga ulat ni Maxxy Santiago sa Kuwait, Florante Catanus sa Al Khobar, Saudi Arabia at Rachel Salinel sa Dubai, UAE)

