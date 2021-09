MAYNILA - Nakahanda ang mga alkalde sa Metro Manila na ipatupad ang bagong Alert Level 4 sa kani-kanilang LGU simula sa Huwebes, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, pag-uusapan nila nitong Miyerkoles ng gabi ang iba pang paghahanda para sa alert level scheme.

“Nakahanda ang lahat ng mayors natin. Since last week, naghahanda na kami, binago na natin ang curfew, at pati ang pulis mamaya ka-meeting namin... Kasi ang pinaka-importante rito ‘yung granular lockdown,” sabi ni Garcia.

Simula Huwebes, ipatutupad sa National Capital Region ang alert level system, na papalit sa community quarantine statuses sa pagtatakda ng mga restriction.

Ayon sa IATF, ipapatupad ang alert level system sa mga lugar base sa kondisyon ng COVID-19 cases at estado ng health care utilization rate doon.

GRANULAR LOCKDOWNS

Ibinahagi ulit ni Garcia na kapag granular lockdown ay kailangang bigyan ang mga apektadong residente ng food packs.

Hindi daw maganda na cash ang ibigay sa mga residente dahil baka lumabas daw ng bahay ang mga ito para mamalengke.

“Kaya tayo nag-lockdown, totally walang lalabas, except ‘yung authorized persons outside of residence (APOR) pero binawasan natin ‘yan. Tatlo lang yan ngayon- medical frontliners, overseas workers na magta-travel abroad, and yung emergency cases na may sakit,” ayon pa kay Garcia.

Kaugnay naman naman ng apela ng ilang restaurant owners na dagdagan ang 10 percent dine-in capacity, sinabi ng opisyal na ikokonsidera ito kapag nakitang matagumpay ang pagpapatupad ng granular lockdowns.

“Sa simula, unti-unti kesa wala... Pero dahil nakikita natin ‘yung epekto ng bakuna, bibigyan natin ng konting pagbubukas. If ever maging successful, dadagdagan natin. Importante nagkaroon ng trigger na magbukas ng ekonomiya,” sabi niya.

Sakaling ipatupad din ang sistema sa mga karatig na lugar ng Metro Manila, sinabi ni dating governor Jun Ynares, na kinatawan ni Rizal Gov. Nini Ynares, na handa rin ang Rizal.

“Walang dahilan para magtalo sa pangalan, ang mahalaga, sumunod tayo sa kung ano ang nilalaman ng pangalan na ‘yun,” sabi niya.

“We’ve been doing granular lockdowns for the last several months. So sanay na kami. Ginagawa na namin ‘to,” ayon pa kay Ynares.

Nai-post din ng mga LGU sa kanilang social media pages ang guidelines para mas mabilis na maiparating sa mga nasasakupan.

-- ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News