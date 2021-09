Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Muling nadagdagan ang mga lugar na naka-granular lockdown sa lungsod ng Caloocan, bunsod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Sa executive order na inilabas ng lokal na pamahalaan, nakasaad na isinailalim sa granular lockdown ang ilang mga lugar sa mga sumusunod na barangay:

6th Atreet, 9th Avenue sa Barangay 104

Isang compound sa Espina Street sa Barangay 177

Amparo Compound sa Barangay 171

Kasalukuyang may 25 aktibong kaso ng COVID-19 sa Barangay 104, habang may 273 aktibong kaso sa Barangay 177 at 238 aktibong kaso naman sa Barangay 171.

Nagsimula ang lockdown nitong Lunes, Setyembre 13 at magtatagal hanggang Setyembre 26.

Suspendido muna ang mga quarantine pass at tanging mga health worker, Philippine National Police personnel, at mga empleyado ng gobyerno ang papayagang makalabas at makapasok sa mga lockdown areas.

May mga pulis at tauhan ng barangay na nakabantay sa mga entry at exit points ng mga lockdown areas

Sagot na rin ng lokal na pamahalaan ang mga pagkain at iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Natakda ring i-swab test ang mga ito.

Bukod sa mga bagong lugar na naka-granular lockdown, pinalawig pa ng isang linggo ang lockdown sa J. Ramos Street sa Barangay 7 matapos makapagtala ng 25 index covid-19 cases sa nasabing lugar.

Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang mga residente na sumunod sa safety protocols at magpabakuna kontra COVID-19.