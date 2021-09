MAYNILA (2nd UPDATE) - Higit 100 ang nagpositibo sa COVID-19 sa isang kumbento sa Quezon City.

Sa kabuuang 114 positibo sa COVID-19 sa naturang kumbento sa District 4, 64 ang madre, ayon sa datos mula sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit (CESU).

Ayon naman sa Congregation of the Religious of the Virgin Mary (RVM Sisters), 62 na madre ang nagkasakit ng coronavirus.

Ang ibang nagkasakit ay mga lay partner, health aide, caregiver at mga driver.

Natuklasan ang pagkalat ng sakit sa kumbento matapos magpositibo ang isang driver, na sumailalim sa swab test dahil sa mga naramdamang sintomas.

Ginagamot sa intensive care unit ng infirmary ng kumbento ang ilan sa mga nagkasakit, ayon sa RVM Sisters. Minomonitor umano sila ngayon ng Barangay Health Emergency Response Team.

Sa mga positibo sa sakit, 86 ang nakakaranas ng mild symptoms habang 22 ang walang sintomas. May 4 na moderate ang mga sintomas at 2 severe na ginagamot sa intensive care unit ng infirmary.

Aabot sa 400 ang nananatili sa loob ng kumbento at halos 300 ang kailangan pang dumaan sa swab test.

"Since the morning of September 14 (Tuesday), the entire Convent has been on lockdown and fully cooperating with the Quezon City government on health quarantine measures," anila.

Sa ngayon, hiniwalay na ang mga positibo at negatibo sa sakit.

Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nakatutok ang lokal na pamahalaan ngayon sa mga enclosed na lugar matapos makatala roon ng malaking bilang ng mga kaso ng COVID-19.

Kasama rito ang isang orphanage sa Barangay Bagumbuhay, kung saan madaming bata ang nagka-COVID, at isang barracks sa Barangay E. Rodriguez kung saan nagkahawahan ang higit 50 construction worker.

"Kailangan ilista na ang closed facilities na ito," ani Belmonte.

Iniutos ni Belmonte sa CESU na bisitahin lahat ng mga enclosed na lugar sa lungsod at tiyaking sumusunod na minimum health protocol.

