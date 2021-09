Dumagsa ang mga tao sa flu vaccination na in-organize ng isang kongresista sa Lucena City, Quezon noong Setyembre 12, 2021. Contributed photo

Kumalat sa social media ang mga video at retrato ng mga taong nagtipon-tipon sa Barangay Isabang sa Lucena City, Quezon nitong Linggo.

Dumagsa umano ang mga tao sa flu vaccination program na inorganisa ni Quezon 4th District Rep. Helen Tan.

Ayon kay Isabang barangay chairman Melo Robles, walang koordinasyon sa kanila ang programa.

"Talagang blockbuster. Ang daming tao. So napag-alaman ko, turukan pala... Wala naman ako alam eh. Saka kung alam ko, nag-ayuda kami ng protocol. Mga barangay tanod ko, pinag-assist ko. Ganoon din pagkakasabi sa'kin ng pulis, wala din sila alam," ani Robles.

Sa pagtataya ng barangay, aabot sa 2,000 tao ang pumunta para magpaturok ng flu vaccine.

Para kay Robles, malinaw na may paglabag sa umiiral na health protocols ang event, lalo't nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine ang lungsod.

Ang ikinakatakot umano ng barangay ay baka ito pa ang pagmulan ng pagkalat ng COVID-19, lalo't may higit 500 active cases sa Lucena City.

"Titignan namin. Mag-uusap pa rin kami ng [Inter‑Agency Task Force] dito sa Lucena kung ano ang ipapataw na reklamo. Totoo lang, nakakabahala," ani Robles.

Ayon naman kay Tan, biglang dumagsa ang mga tao kahit hindi nakarehistro sa kanilang scheduled vaccination matapos may mag-post sa Facebook tungkol dito.

Agad naman aniyang naayos ang pila ng mga tao sa tulong ng mga awtoridad at nagpaalala ang kaniyang staff na sumunod sa health protocols.

"May partner tayo doon, Bureau of Fire Protection-Quezon... And may mga volunteer marshals tayo. So immediately, naayos naman kaagad," sabi ni Tan.

Mga nag-birthday party sa Davao, huli

Samantala, sa Davao City, huli sa akto ng tourism operations office at mga pulis ang birthday party sa isang resort sa Barangay Catalunan Pequeño.

Nasa 20 guest, kasama ang mga bata, ang inabutan sa party.

Nasa ilalim ng general community quarantine with heightened restrictions ang Davao City kaya bawal pa ang mga pagtitipon at tourism activities.

Ayon sa city tourism office, walang business permit ang resort.

Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang kaso laban sa mga guest at may-ari ng resort.

Nagpaalala naman si Davao City Mayor Sara Duterte sa mga tutol sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 dahil sa kanilang paniniwala o relihiyon.

"We are reminding everyone, especially those who oppose vaccination due to their faith that science cannot be found in the Bible... Our enemy right now is COVID-19, a virus which is not in the Bible," sabi ng alkalde.

Ito'y matapos tamaan ng COVID-19 ang isang 61 anyos na pastor mula sa hindi tinukoy na simbahan. Hindi umano naniniwala sa bakuna ang naturang pastor at nanghikayat pa ng ibang taong huwag magpabakuna.

— May ulat ni Hernel Tocmo; at Dennis Datu, ABS-CBN News