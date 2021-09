Dubai Expo 2020, nangangailangan ng Pinoy workers

DUBAI - Magandang balita sa mga Pilipino na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Daan-daang trabaho ang inaasahang magbubukas dahil sa pagbubukas ng Dubai Expo 2020.

Nakatakda sanang buksan ang Expo 2020 sa Dubai noong isang taon pero ipinagpaliban dahil sa COVID-19 pandemic. Dahil sa pagluluwag ng restrictions, matutuloy na ito sa October 1, 2021 at tatagal hanggang March 31, 2022.

Video grab from Expo2020Dubai promotional video

Ang Expo o World Exposition na tinawag ring World Fair noon ay isang international event na nilalahukan ng karamihan ng mga bansa sa mundo. International Registered Exhibitions, ang opisyal na tawag sa pandaigdigang pagtitipon na ito na may layon na makahanap ng mga solusyon sa problema ng mundo.

Video grab from Expo2020Dubai promotional video

Ngayong 2021, 191 na bansa ang kumpirmadong kalahok. Ipinapakita ng mga bansang kalahok ang kanilang mga bagong tuklas sa agham, teknolohiya at makabagong inobasyon.

Video grab from Expo2020Dubai promotional video

Mga bagong ideya mula sa food security hanggang climate change mitigation ang ibabandera ng mga bansang kalahok sa expo. Dahil sa laki ng event, magbubukas ito ng daan-daang job opportunities para sa mga Pinoy sa Dubai.

Video grab from Expo2020Dubai promotional video

“We have so many requirements coming from the hotels, from the restaurants and the Expo itself. So eto ang good news para sa ating mga kababayans na naghahanap ng work as you know Dubai is a land of opportunities,” sabi ni Zeny Requizo, CEO/Founder at Fifty One & Co.

“Bulk requirement ang hinahanap ngayon. Kaya open sila na mag-recruit especially from the Philippines I received a lot of inquiries already from different groups of hotels and restaurants,” sabi ni Cristina Calaguian, Managing Director ng Dagaz HR and Recruitment Consultancy.

Pero ang inaasahang pagdumog ng Pinoy applicants, mukhang matumal.

“Most of the candidates available in the UAE they went back home so nahihirapan kaming kumuha ng candidates,” dagdag ni Requizo.

Dahil na rin sa mahabang prosesong dadaanan ng isang Pilipino para ligal na makapagtrabaho sa Dubai tulad ng POEA at POLO-OWWA requirements, kaya napipilitan silang humanap ng alternatibong pagkukunan ng manpower, halimbawa mula Nepal at Indonesia.

Video grab from Expo2020Dubai promotional video

“Hopefully if our government will consider and will allow our Filipino talents to come to Dubai for international opportunities I hope medyo i-simplify nila and make it fast yung process,” dagdag ni Requizo.

“At the moment since we cannot deploy people pa from the Philippines. We still interview candidates, and posts our requirements. we are just waiting na mag-open na uli,” paliwanag ni Calaguian.

Samantala tuloy sa paghahanap ng paraan para makapaghanap ng mga manggagawang Pinoy sina Requizo at Calaguinan.

“Keep positive and keep on finding your right opportunity na para sa inyo and of course maraming prayers,” dagdag ni Requizo.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok lang sa TFC News sa TV Patrol.