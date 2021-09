MAYNILA - Binuksan na ng Antipolo City at Montalban sa probinsiya ng Rizal ang COVID-19 vaccination sa mga hindi residente nito o nagta-trabaho sa kanilang lugar.

Ayon kay dating Governor Jun Ynares, na kinatawan ni Rizal Governor Nini Ynares, hindi dapat limitahan ang bakuna nila sa kanilang mga residente lang.

"With Antipolo, we have opened our doors weeks ago. Kahit hindi ka taga-Antipolo, pwede. At ngayon, ginagawa natin sa Montalban … kasi hindi naman namimili ang virus ng address,” aniya.

Aminado naman ang dating gobernador na malayo pa ang Rizal sa target na mabakunahan ang 70 porsyento ng populasyon nito. Nadagdagan man umano ang COVID vaccines na dumarating sa Rizal kamakailan, bitin pa rin ito sa kapasidad ng probinsya.

“Ang (COVID vaccination) capacity sa Antipolo is 12,000 (doses) a day. Ang target na ibinigay sa amin ng national is 7,200 (doses a day). We’re hitting 9,000 (doses a day),” aniya.

Kasama sa paghahanda ng Rizal para sa inaasahang pagdating ng mas maraming bakuna bago matapos ang taon ang pagbubukas ng mega vaccination centers sa ilang mall sa Antipolo at Montalban.

Nakikitang hamon ni Ynares ang dumaraming personnel na nagpopositibo sa COVID-19.

“Ang mga doctor namin, sa city government alone, everyday, siguro 10 ang nagpopositibo sa munisipyo lang ng Antipolo,” aniya.

“Kung nagkakakaso, it’s all mild. But you still have to undergo quarantine. If you’re a medical personnel, mapa-paralyze yung vaccination program,” dagdag niya.

Sa Metro Manila, higit 60% na ng populasyon ang kumpleto ang bakuna kontra COVID, habang higit 80% ang may unang dose, ayon sa MMDA.

“More than 64% ang double dose na, at 87% ang one dose,” ani MMDA general manager Jojo Garcia.

Inaasahan ni Garcia na madaragdagan ang mga nagpapabakuna kapag binuksan na ang COVID vaccination sa general adult population na inaasahan sa susunod na buwan, at sa mga menor de edad.

Sa ngayon, tumutulong muna ang ilang LGU sa Metro Manila na mabakunahan ang mga residente ng kalapit na mga lugar.

“Yung pagsisimot, ang hirap. Kung dati maraming nagpapalista, ngayon pinupuntahan na. Unlike dito sa ating kapitbahay, maraming eager magpabakuna, ‘yun ang ating tutulungan,” ani Garcia.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News

