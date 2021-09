ALAMIN: Mga pasyalang bukas sa 'Alert Level 4'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kasabay ng pagsasailalim ng Metro Manila sa alert level 4, muling magbubukas ang ilang mga pasyalan gaya ng Intramuros at Luneta Park sa Maynila.



Papayagan na rin ang interzonal leisure travel o pamamasyal ng mga taga-NCR patungo sa mga tourist destination kahit pa sa labas ng rehiyon.

"Puwede nang pumunta as long as yung lugar ay naka-GCQ o MCQ or pumapayag yung LGU na tumanggap ng turista, puwede na," paliwanag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Sabi pa ng kalihim, mas maigi na alamin mismo sa LGU kung tumatanggap ito ng mga turista.

"As of now ang puwede ay Boracay, El Nido... Ang maganda dito ay i-check nila yung LGU, kasi pabago-bago rin sila. In the case of Baguio, nag-announce si Mayor Magalong na no leisure travel kahit galing saang lugar up to the 19th."

Pero paalala ni Puyat, mga nasa edad 18 hanggang 65 lang ang papayagang mamasyal.

Bawal din muna ang mga indoor museum at ang staycation.

"Bawal pa rin ang staycation under alert level 4," sabi ni Puyat.

Samantala, magbubukas ang Rizal Park simula alas-5 ng madaling araw hanggang alas-9 ng umaga at ang papayagan lang muna ay hanggang 500 bisita.

Mas kaunti naman ang papayagang turista sa loob ng mga pasyalan sa Intramuros na hanggang 150 tao lang.

Handa na rin ang Quiapo Church sa Maynila na magbukas ng kanilang pintuan sa mga deboto.

Dahil 10 percent lang ang papayagan sa loob ng mga simbahan, hanggang 100 lang muna ang papapasukin sa Quiapo church at hanggang 300 naman sa labas nito.

—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News