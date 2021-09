20 bisita sa birthday party sa Davao City hinuli

DAVAO CITY—Naaktuhan ng mga pulis at enforcers ng lokal na pamahalaan ang nasa 20 bisita sa isang birthday party na ipinagdiwang sa isang inland resort sa Barangay Catalunan Pequeño, sa lungsod na ito Linggo ng hapon.

Ito ay matapos magsagawa ng random inspection sa mga tourism establishment sa lungsod ang tourist police unit, Baliok Police Station, at Davao City Tourism Operations Office.

Ayon sa pulisya, naabutan nila ang mga guests na nagkaroon ng social gathering o pagtitipon na may kasama pang mga bata.

Nakapailalim pa rin ang Davao City sa general community quarantine (GCQ) with heightened restrictions hanggang sa katapusan ng buwan, kung saan ipinagbabawal pa rin ang mga pagtitipon at turismo.

Dagdag ng pulisya, lumabag ang grupo sa Department of Trade and Industry memorandum circular number 21-28 series na nagbabawal sa mga social events at DTI advisory 21-16 kung saan bawal ang paggamit ng mga swimming pool.

Ayon kay Davao City tourism office head Generose Tecson, napag-alamang walang business permit ang resort.

Walo hanggang 9 na rin umanong resort sa Davao City ang lumabag sa mga panuntunan sa COVID-19 guidelines mula noong Hulyo.

Inihahanda na ng pulisya at ng LGU ang pagsampa ng kaso sa mga guest at sa may-ari ng resort na paglabag sa Davao city ordinance kaugnay sa Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. — Ulat ni Hernel Tocmo

