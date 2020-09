Pagbusisi sa yaman ng mga opisyal mas pahirapan dahil sa limitasyon sa SALN

MAYNILA — Isang memorandum ang isinapubliko ng Office of the Ombudsman nitong Martes kung saan inilalatag nila ang mga bagong patakaran para sa mas mahigpit na pagkuha ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) ng mga opisyal.

Ang SALN ay isang dokumentong inihahain ng mga public officials kung saan idinedetalye nila ang kanilang mga kayamanan.

Isa rin itong instrumento ng publiko para mabusisi kung may itinatagong yaman ba ang isang opisyal ng pamahalaan.

Sa memorandum ni Ombudsman Samuel Martires na inaprubahan noong Setyembre 1, sinabi niyang ang mga sumusunod lamang ang maaaring makakuha ng kopya ng SALN:

Awtorisadong kinatawan ng public official

Taong nakakuha ng awtorisasyon mula sa korte para sa ginagawang imbestigasyon

Opisina sa ilalim ng Ombudsman na nagsasagawa ng imbestigasyon.

Sabi pa sa memo ng Ombudsman, hindi maaaring bigyan ng kopya ng SALN ang sino man kung hindi ito aprubado ng public official.

Maaalalang ilang public official na ang napatalsik o nakasuhan dahil sa nasilip na hindi tugmang yaman ng mga ito sa kanilang SALN.

Sa ilalim ng pamamahala ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, ang pinalitan ni Martires, taon-taon ang paglalabas ng SALN ng mga public officials.