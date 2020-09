Mga magulang ng private school students idinaing ang mga hamon ng online classes

Dati sa kaniyang tindahan lang nakatutok si Mayumi Guevarra, ina ng isang grade school student.

Pero ngayon, sabay-sabay nang tinututukan ni Guevarra ang tindahan, gawaing bahay at pag-aaral ng anak.

Ilang araw pa lang nagsisimula ang klase sa pribadong paaralang pinapasukan ng kaniyang anak pero may nakikita na umano siyang mga problema.

"'Pag ang bata, kapag 'di nakatutok fully sa teacher, ang hirap," sabi ni Guevarra.

"Ang anak ko kasi running for honors siya lagi so ang ginawa ko, kumuha ako ng tutor. Ang napansin ko, mas magaling pa ang tutor doon sa teacher niya. Naiintindihan ng anak ko."

Ganoon din ang problema ni Anne Margaret Quisora.

Hindi umano alam ni Qusiora kung paano pagsasabayin ang pagbabantay sa kaniyang barbershop at pagtutok sa online classes ng anak.

"Gigising ka sa umaga, magpapakain ako ng anak. At the same time, problema ko kung sino ang magbabantay ng barber shop ko," aniya.

Dahil may isa pang anak si Quisora na mag-aaral sa public school sa Oktubre, hindi umano niya alam kung paano hahatiin ang sarili.

"Wala akong ginawa kundi magtanong nang magtanong sa teacher, 'Paano ba gagawin ito?'" kuwento ni Quisora.

"Feel ko whole day, parang kailangan lagi akong andoon din, parang ang hirap na walang katuwang."

Ilan lamang sina Guevarra at Quisora sa mga magulang na nakakaramdam ng stress dahil naninibago pa sa mga hamong dala ng distance learning.

"You mix your office work with having to take care of your child and that's what creates the stress," paliwanag ng anthropologist na si Michael Tan, dating chancellor ng University of the Philippines-Diliman.

Dahil sa stress, nahikayat tuloy ang ilang magulang na gawin na lang ang homework o project ng anak para mas maging madali ang buhay.

Pero babala ni Tan: "Ikaw ang talo dito. It will backfire later on."

"Magiging dependent rin sila (mga anak) sa'yo, magtutuloy-tuloy na 'yan. It is intellectual dishonesty because your child is not learning," ani Tan.

Aminado naman ang Department of Education na may stress talagang dala ang distance learning lalo't bago ito.

Para hindi mahirapan, ipinayo ng ahensiya sa mga magulang na samantalahin ang ibang paraan ng distance learning.

"Aside from online platfroms, you have television and radio and printed module. If online doesn't work, there are other modalities," ani Education Secretary Leonor Briones.

Ayon kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, mahalagang samantalahin ang panahon ng distance learning para turuan ng magulang ng honesty ang kanilang mga anak.

Ipinayo rin ni Tan sa mga magulang na turuan ang mga bata na mag-note-taking at goal-setting kada araw.

"To write something down helps put it in your memory. Teach your children to write notes," ani Tan.

Kung hindi pa rin uubra, humingi na lang umano ng tulong sa grupong nagbibigay ng psycho-social assistance.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News