Kabasawan sa 2021 budget ng OVP, minimal lamang: DBM

MAYNILA - Binigyang-linaw ni Budget Secretary Wendel Avisado kung bakit natapyasan ang proposed 2021 budget para sa opisina ni Vice President Leni Robredo, ang lider ng oposisyon.

“Ang nakita naming kabawasan dito 'yung survey, research, exploration, and development expenses,” pahayag ni Avisado.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Avisado na ito ay dahil tanging essential expenses lamang ang hinahanap nila ngayon.

Bukod dito, nabawasan din ang pondong nakalaan para sa travel expenses ng OVP, na tulad aniya ng ibang departamento ay apektado sa panahon ng pandemya.

“It applies to all departments po 'yung mga travels po, researches, services kasi nga po that’s not the call of the times dahil nga po mas maraming essential items na mas kailangan nating pondohan,” sabi niya.

Dagdag niya na minimal lamang ang nabawas sa pondo ng OVP.



“It was only about 4 percent po ang nabawas sa kabuuang budget ng ating Vice President po,” sabi niya.

"Napaka-minimal po masyado ang naging kabawasan. Kahit sa lahat po ng departments, kahit sa DBM po, bawas po 'yun basta mga ganung klaseng items po, mga travels," sabi niya.

Matapos makatanggap ng pinakamataas na audit rating mula sa Commission on Audit mula 2018, ang OVP ay napaglaanan lamang ng Department of Budget and Management nang P679-milyong pondo para sa taong 2021, mas mababa sa hinihingi nitong P720-milyong budget.

Ang budget proposal na isinumite ng DBM sa Kongreso ay dadaan sa deliberasyon.